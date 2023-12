– Kettős céllal jöttem: egyrészt szeretném megköszönni, hogy csatlakoztatok a Tanítsunk Magyarországért programhoz, másrészt hogy elmondjam, miért van rátok szükség – ezzel köszöntötte hétfő délelőtt a Nyíregyházi Egyetem mentorait dr. György László gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért

koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos, aki arról is beszélt, mi hívta életre a programot.

A siker letéteményesei

– Vannak olyan települések Magyarországon, amelyek távol esnek a továbbtanulási lehetőségektől: az ezeken élő diákok 54 százaléka nem fejezi be a középiskolát. Ez egy óriási szám, különösen akkor, ha azt is elmondjuk, hogy az országos átlag tíz százalék. Én nem hittem azoknak a társadalomtudományi kliséknek, amelyek szerint ennek a kirekesztés lenne az oka, ezért felkerestem ilyen településeket. Kiderült, hogy a fiatalok, amíg el nem végzik az általános iskolát, alig hagyják el az adott község határát, és amikor középiskolába kerülnek, komoly megpróbáltatásnak érzik az utazást, vagy a kollégiumot is. Mivel a szüleik nem nagyon tudnak ebben a segítségükre lenni,

magukra maradnak, és nem találnak más megoldást, mint otthagyni az iskolát. Nekik szeretnénk segíteni a programmal, melyben a siker letéteményesei a mentorok. Ők azok, akik megismertetik az általános iskola 7-8. osztályosaival egy-egy város lehetőségeit: megmutatják nekik, hol és mit tanulhatnak, hová mehetnek sportolni, kulturálódni, szórakozni.