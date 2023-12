Ahogy arról lapunk előző számában írtunk, vásárlási lázban ég az ország, és az emberek többsége az idén is megajándékozza szeretteit karácsonykor. A friss felmérések szerint változó, hogy ki mennyit költ ajándékra, ám nem mindenki tartja magát a tudatos vásárlás elveihez, és bizony tovább nyújtózkodik, mint ameddig az a bizonyos takaró ér. Tisztában vannak ezzel a kereskedők is, ezért nem véletlen, hogy a karácsonyi ajándékötletek között abszolút favoritnak számító műszaki cikkek jelentős részét áruhitelre is meg lehet vásárolni. Bár Szilá­gyi Emese, a BestByte elektronikai áruház területi vezetője lapunknak azt mondta, az idén sokkal tudatosabbak a vásárlók, mint az elmúlt években, még mindig sokan vannak azok, akiket elragad az impulzusvásárlás, esetleg nagyobb értékű műszaki cikket vásárolnak, mint amit a jövedelmük megenged.

Tudatosabbak a vásárlók

– Az idén azt tapasztaljuk, hogy kissé visszaszorult a drágább tv-k iránti kereslet, és egyre többen választják a belépő kategóriás termékeket. Ugyanakkor akik a „felső polcról” válogatnak, előszeretettel veszik igénybe az áruhitelt. Egész évben vannak olyan vásárlók, akik nem igazán gondolkodnak a jövőn, hanem a „most azonnal akarom!” elv vezérli őket. A karácsonyi időszakban többen hajlanak arra, hogy beruházzanak egy nagyobb értékű műszaki cikkre, de ennek ellenére is több a tudatos vásárló, mint korábban – tudatta a területi vezető.

Az áruhitelt sokan nem tekintik olyan komoly konstrukciónak, mint egy autó- vagy akár lakáshitelt, pedig ez is ugyanolyan kölcsön, mint bármi más, és ha valamiért nem sikerül fizetni, akkor az kellemetlen következményekkel járhat. És hogy hogyan is működik ez kölcsönforma? Erre nehéz egzakt választ adni, mivel a különböző elektronikai áruházak más és más pénzintézetek konstrukcióit kínálják vásárlóiknak. Az viszont elmondható, hogy egy rövid vagy középlejáratú fogyasztási hitelről beszélünk, ami egy közepes értékű termék megvásárlását finanszírozza.

Komolyan kell venni

A terméket vagy árut azonnal megkapjuk, a kifizetés pedig a hitel törlesztésével történik. Taskó Zoltán hitelszakértő lapunknak elmondta, az áruhitelek elsőre kecsegtetőnek tűnhetnek, de ha valaki nem képes visszafizetni az összeget, annak komoly következményei lehetnek.

– A pénzét senki nem hagyja veszni, így ha nincs törlesztés, akkor megpróbálják a vásárló fizetéséből letiltani az összeget, ám ha ez sem sikerül, akkor behajtóhoz is kerülhet az ügy. Ez már a súlyos eset, de beszélni kell róla, mert sokan nem tekintenek rá ugyanolyan komolysággal. A hitel az akkor is hitel, ha kisebb összegekről beszélünk. Többségében az áruhitel nem több pár százezer forintnál, mivel mosógépet, tv-t, okostelefont vesznek belőle az emberek. A kisebb összeg miatt az áruhitel törlesztőrészlete sem olyan magas, mint más kölcsönöké, de ez attól is függ, hogy mennyi a kölcsön futamideje. A közelmúltban az is megfigyelhető volt, hogy a korábbi egy- vagy kétéves futamidő mellett megjelentek a hároméves áruhitelek is. A hosszabb futamidő miatt még alacsonyabb a törlesztőrészlet, és pont ez a konstrukció legfontosabb célja: ha alacsonyabb a törlesztő, még többen igénybe vehetik a hitelt – hangsúlyozta a hitelszakértő. Azonban felmerül a kérdés, hogy napjaink fogyasztói társadalmában – amiben sajnos még a márkás műszaki cikkek sem feltétlenül hosszú életűek – érdemes-e elköteleznie magát a vásárlónak egy hároméves időszakra. A magyar sávos jót­állási rendszerben ugyanis csak a 250 ezer forintnál drágább termékekre kötelező három év garanciát vállalni, és a jellemzően áruhitelből vásárolt termékek nagy része ennél kevesebbe kerül – de ezekre is lehet hároméves futamidejű kölcsönt felvenni.

Nincs annyi megtakarítás

– Az infláció miatt az embereknek nincs annyi megtakarításuk, hogy egy nagyobb értékű műszaki cikket könnyedén megvásárolhassanak. Nem kell feltétlenül a karácsonyi vásárlásra gondolni, hiszen ha valakinek tönkremegy a mosógépe vagy akár a tv-je, akkor sajnos a többség nem képes készpénzből újat vásárolni. Mindez fokozottan érvényes a vármegyénkben. Emiatt is népszerűek az áruhitelek, amiket a többi kölcsönhöz hasonlóan hitelbírálat előz meg. Igazolni kell a jövedelmet is, és számos egyéb dokumentumra is szükség van. Persze mindez nem baj, és a szakemberek is egyetértenek azzal, hogy szükség van az előzetes vizsgálatra – hívta fel a figyelmet Taskó Zoltán.