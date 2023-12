Az otthon nem egy hely, hanem egy állapot, ahova nemcsak testben, de fejben is meg kell érkezned. És lehetsz te a világ legdicsőbb hadvezére vagy leghíresebb rocksztárja, lehetsz te Tell Vilmos vagy maga Odüsszeusz – előbb-utóbb haza kell menned. És ha reggel a gyerekre a vékonyabb pulcsit adtad, és most tüsszög, véged van. A Nahát! című est Kovács András Péter hazatérése, amit a nyíregyházi közönségnek is elhoz december 27-én, szerdán 20 órától a Continental Arénába. Az előadás műsorvezetője egy feltörekvő, fiatal humorista, Noé Bex lesz.