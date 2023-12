– Szóval másik irányba indultunk el a szél miatt, s így kerültünk a szarvasbika útjába. Idősebb, nagyon tekintélyt parancsoló, nagy testű, robusztus gímbikát pillantottunk meg. Amikor a kísérőm, Zoltán meglátta, ő is teljesen extázisba jött, számára is nagy élményt jelentett a bika látványa, hiszen nagyon ritkán lehetett megfigyelni – folytatta Visegrádi Péter. – Csúsztunk-másztunk, ha kellett, hasra vetettük magunkat, s úgy közelítettük meg a bikát, s ráadásul a szél is kedvező volt. Sokat taktikázva, kísérletezve megtaláltuk azt a kis rést a sűrű növényzeten, ahol be tudtunk jutni a közelébe. Amikor megláttuk a tisztáson állva, szinte sokkot kaptunk: csupán 45-50 méterre lehetett tőlünk. Voltak körülötte tehenek, de távolabb várakoztak fiatalabb bikák is, ám nem mertek a nagy öreg közelébe menni.