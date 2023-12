Lisovszki Tamás polgármester ünnepi köszöntőjét követően nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné lelkész szolgálata és a Nyírbogdányi Református Egyházközség ünnepi műsora következett, közreműködött a demecseri Citrom Band és a református énekkar. A település központjában vásárt is tartottak a Sion Idősek Szeretetotthonának dolgozói, valamint ínycsiklandó gulyáslevessel is megkínálták a vendégeket. A Székely Elek Egyesület diós és mákos bejglivel kedveskedett, valamint forralt bort és teát kínált az érdeklődőknek. A karácsonyi ünnepséget követően a művelődési ház nagytermében, valamint a gyártelepen vehették át Nyírbogdány lakosai Nyírbogdány önkormányzata ajándékutalványait – számoltak be az eseményről a település közösségi oldalán.