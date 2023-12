Karácsonyi vásárlási lázban az ég az ország, ilyenkor akár többszörösére is nőhet a webshopok kosárértéke – többek között erről is beszélgettünk Ujvári Adrienn webáruház-szakértővel a podcastsorozatunkban. A szakember szerint a szeretet ünnepére előszeretettel vásárolnak az emberek műszaki cikkeket, de rendkívül népszerűek a ruházati és a szépségápolási termékek is. Az is megfigyelhető, hogy az online áruházak éves forgalmának jelentős részét az év utolsó két hónapja adja, ami a fekete péntek akcióinak és a karácsonyi ajándékvásárlásnak köszönhető.