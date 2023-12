A vizsgaidőszak kezdetén a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja megszervezte a töltődést és élményt adó eseményét az egyetemi közösség számára. A rendezvényen Körei László központvezető meghívására két fiatal tehetség, Vass Bence kazinczys és Juhász József széchenyis tanulók is felléptek: népmesei elemekkel, valamint verses és zenés produkciójukkal járultak hozzá a lelki töltekezéshez. Az eseményre érkezőket Csepregi Éva: Egy kis nyugalmat kívánok én című száma fogadta az előadóteremben. Körei László a lelki egészség megőrzésére és fenntartására vonatkozó technikákat ismertetett, melyek birtokában számos helyzettel eredményesen képesek megküzdeni mindazok, akik lelki erőforrásaik hatékony mobilizálására vágynak.

Gondoskodó intézmény

– Az általam vezetett központ egész évben hasznos segítséget nyújt a hozzánk forduló hallgatóknak, így a többségi hallgatóinkkal együtt az egyéni bánásmódot igénylő, valamint a nemzetközi hallgatóink számára is. Felemelő érzés személyi segítő kollegináimnak és tizenöt hallgatói kortárs segítőnknek az egyetemi polgári lét mindennapjainak jobbá tétele, mellyel a visszajelzések alapján évek óta hatékonyan szolgáljuk a Nyíregyházi Egyetemet. Gondoskodó intézményt kínálunk a felvételi időszakban is, a jó komfortért, a tartalmas kapcsolódásokért dolgozunk a mindennapokban az egyetemi polgárok javára – fogalmazott Körei László a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ központvezetője.

– A tevékenységünk évek óta aktívan és mérhető módon hozzájárul a hallgatói létszám dinamikus növekedéshez, melyet megalapoznak a sokrétű beiskolázási tevékenységeink, valamint a lemorzsolódás csökkentéséért végzett mindennapos erőfeszítéseink – tette hozzá Körei László.

A központban egyre bővülő ingyenes szolgáltatásokat biztosít a központ vezetője, a személyi segítők, hallgatói kortárs segítők és egyéb szakemberek bevonásával: egyéni mentálhigiénés konzultációk, páros és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, tréningek, coaching, igény esetén egyéni pszichológiai konzultáció, fogyatékkal élők tanácsadása, szociális kompetenciák gyakorlati fejlesztése, jegyzetkészítő segítés, „baba-mama” pihenő klub is elérhető a folyamatosan bővülő Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központban.