– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal együttműködésben valósította meg a vármegyei foglalkoztatási paktumot, melyre összesen 2,6 milliárd forintot fordíthattak a konzorciumi tagok. Kiemelt cél volt a munkanélküliség és a munkaerőhiány csökkentése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának növelése, valamint a vállalkozások versenyképességének erősítése – sorolta a vármegyei közgyűlés elnöke Seszták Oszkár keddi sajtótájékoztatóján a megyeházán. Hozzátette, büszkék lehetnek a paktumra, teljesítették a vállalásaikat, a pályázatban szereplő valamennyi indikátor magasan megugrották, a paktumban résztvevő 1855 fő munkához jutott, a cégek pedig bértámogatásban részesültek.

– Nagyon nehéz helyzetből indultunk, ha a 2010 előtti időszakot nézzük, volt mit behoznunk a foglalkoztatásban. Mára a gazdaságfejlesztésnek és befektetésösztönzésnek köszönhetően folyamatosan csökken az álláskeresők száma, s ezek a programok is tovább növelik a foglalkoztatási szintet térségünkben, mitöbb ma már nem a munkanélküliséggel küzdünk, hanem munkaerő- hiánnyal néznek szembe a cégek. A gazdaságban és a foglalkoztatásban elért eredményeket szeretnénk megtartani, remélhetőleg 2024-ben tovább nőhet a GDP – mondta Seszták Oszkár.

Dr. Polgári Andrástól a vármegyei kormányhivatal főigazgatójától megtudtuk, a paktum összefogta és egy ernyő alá helyezte a helyi, települési szintű foglalkoztatási programokat. Az együttműködés révén naprakész információkkal hangolhatták össze a munkaerő-keresletet és kínálatot, a szolgáltatások pedig elsősorban a célcsoportokat segítették: az alacsony iskolai végzettségűeket, a 25 év alatti pályakezdőket, az 50 év felettieket, a gyedről vagy gyesről visszatérőket, a tartós munkanélkülieket, a közfoglalkoztatottakat.

A paktum révén összesen 1855-en jutottak munkához, 280 főt a támogatások lejárta után is tovább foglalkoztattak a vállalkozások. Dr. Polgári András is utalt arra, milyen mélypontról indult a foglalkoztatás tíz évvel ezelőtt, s mit jelent az, hogy ma már fejvadász cégek keresik a szakembereket ebben a térségben. Végezetül kiemelte, a paktum ereje a gazdaság szereplőinek, a kormányhivatalnak és az önkormányzatoknak az együttműködésében rejlik, hiszen valós partnerség jött létre köztük, a munkaerőpiaci szolgáltatások célba értek, ahogyan a többéves program is.