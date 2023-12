Fehérgyarmat. Megilletődve nyitottuk ki azt a dobozt, ami szerdán érkezett a szerkesztőségünkbe. Aranyos, kézzel készített babák mosolyogtak ránk, mellettük egy kézzel írott levél: nagy szeretettel küldi Csüllög Andrásné, aki 102 éves, mindenkinek boldog ünnepeket kíván.

Már az is csodálatra méltó, ha valakinek az évei száma három számjegyű, hát még az, hogy szellemileg és fizikailag is ilyen aktív. Elérzékenyülve vettük kézbe a babákat, hiszen nem kevés fáradság lehetett megvarrni, kötni, alkotni ezeket a kis csodababákat. Manyi néni gyerekkora óta szeret kézműves dolgokkal foglalkozni. Mióta él, a tű a mindene, napi szinten varrogat. Tucatnyi babát (kéményseprőt, bohócot, Mikulást), tűpárnát és papucsot is készített már.

Csüllög Andrásné Manyi néni nagyon szeret olvasni is

Fotó: Fecske László



Mindezt óriási türelemmel, csupán hobbitevékenységként végzi, három éve elkezdett babákat kötni, amelyek elkészítése aprólékos és hosszadalmas folyamat, de számára kellemes időtöltés, nem beszélve arról, hogy szellemileg is frissen tartja, ahogy az olvasás is, voltak idők, amikor hajnali kettőkor tette le a könyvet. Az, hogy a munkáival örömet szerez az embereknek, csak még nagyobb lendületet és energiát ad neki a továbbiakban. Szeret keresztrejtvényt fejteni, és napilapunkat is naponta veszi kézbe.

Hosszú életút

Két évvel ezelőtt is megemlékeztünk róla, amikor a 100. születésnapját ünnepelte. Manyi néni, hivatalos nevén Csüllög Andrásné (Gáspár Margit) Nyírbogáton született 1921. november 27-én első gyerekként a családban, majd négy testvér követte. Manyi néni születésekor a család szolgálati lakást kapott Nyírbátorban, s hosszú időre odaköltöztek, az óvodás éveit is ezen a településen kezdte meg.

Aktív napok

Csupán hároméves volt, amikor az édesanyja huszonhárom évesen meghalt, a nevelését pedig a nagynénje vette át. A szülei, majd később ő maga is Nyírbátorban, a nagy hírű „Bóni”-ban dolgoztak hosszú éveken át, ami egy nagy gyártelep volt. A II. világháború idején hadiüzemként funkcionált, különösen a rum- és likőrgyár készítményeit a honvédség részére kötötték le. A gyártelep rengeteg embernek adott munkát. E helyen többek között működött szeszfinomító, kókusz- és növényolajgyár, szappangyár, és 1933-ban kenyérgyárat is létesítettek. Manyi néni a Községi Polgári Leányiskola elvégzése után a gyár több területén éveken át irodai munkát végzett. Miután férjhez ment, otthagyta a munkahelyét, a ház körüli teendők ugyanis teljesen lekötötték minden idejét.

Amikor Nyírbogátra költöztek, a háziállatok s a gyümölcsöskertjük gondozása rengeteg idejét elvette, ezzel foglalkozott. Egyetlen lányuk született, Margit. A férje (Csüllög András) 1986-ban elhunyt, s mivel ekkor már a gyermekük is külön családot alapított Fehérgyarmaton, Manyi néni magára maradt, tíz évvel ezelőtt költözött ő is Fehérgyarmatra, s azóta is itt él a lányával. Az évek alatt két unokája és két dédunokája született, akik gyakran meglátogatják.

Reméljük, hogy még sok száz baba készül majd a kezei között jó egészségben, szeretetben.