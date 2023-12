A Tegyünk Együtt Záhonyért egyesület immár ötödik éve várja a gyerekeket kedves kis ajándékokkal Mikuláskor.

– Most közel 200 bonbonos, nyalókás, mikulásos, manós édesség és ugyanennyi becsomagolt plüss játék várta a gyerekeket. Gyorsan fogytak a meglepetés ajándékok, 17 órára már az utolsó darabok is gazdára találtak. Mint minden évben, most is boldogsággal töltött el bennünket az érzés, hogy adni jó – tette közzé az egyesület. KM