Befejeződött az Ökopark és Látogatóközpont parkjának fejlesztése Nagykálló-Harangodon: a projekt legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a térség természeti és kulturális örökségét megőrizzék, fejlesszék, interaktív és korszerű módon mutassák be. Az ökocentrumot a régióban egyedülálló, haladó ökológiai szemlélettel tervezték meg. Az alapvetően gyerekcsoportokat és családokat célzó interaktív attrakció célja a különösen védett, így nem látogatható természeti értékek bemutatása. Harangodon, a 75 hektáros tó mellett épült közösségi tér környezete is megújult. Sétányrendszert alakítottak ki játszótérrel, parkkal, sütögető, grillező területekkel, képességfejlesztő elemekkel és egy stég is elkészült, ahonnan a látogatók megcsodálhatják az ökocentrum gyönyörű környezetét.