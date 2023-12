– A konzultáció kitér a migrációra is – említette Koncz Zsófia. – Azt látjuk, hogy az illegális migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, ami szomorú és egyedül a magyar kormány az, amely a kezdetektől, 2015 óta következetesen nemet mond az illegális bevándorlásra, a betelepítési kvótára. Ez nem csak nekünk, hanem a jövő generációjának is meghatározó, hiszen egy biztonságos, szabad országot szeretnénk rájuk hagyni. A veszélyek korát éljük, sajnos több háborúról is beszélhetünk ma, pedig nagyon fontos lenne visszatérni ez Európai Unió eredeti céljaihoz, amely a békéről és az európai jólét megteremtéséről szól. – Az energetikai függetlenség is kulcskérdés, a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) hitelben most érezhető elmozdulás, s szeretnénk látni, hogy elkezdenek megérkezni Magyarországra ezek a források, hiszen 1800 milliárd forintos összegről beszélünk. Ez szinte teljes egészében az energetikai korszerűsítéseket, villamoshálózat fejlesztéseket, épületenergetikai beruházásokat, az energiahatékonyság növelését, a közlekedés fejlesztését, az ipari területek zöldítését szolgálná – mondta a miniszterhelyettes.

– Ugyan a mostani konzultációban nem szerepel, de az ország szuverenitásának fontos kérdése a Magyar Honvédség fejlesztése. Akkor független egy nemzet, ha olyan hadereje van, amely képes az ország békéjét és biztonságát megvédeni. Ebben jelentős lépéseket tettünk, a Zrínyi 2026 program elemei most érnek be, amit a NATO is elismer. Ez közös nevező hazánk a NATO és az EU között - fogalmazott dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke.