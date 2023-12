Advent a várakozás időszaka, amikor felkészítjük a lelkünket az év végi elcsendesedésre, és amikor azon gondolkodunk, hogyan szerezhetünk örömet a szeretteinknek. Ilyenkor mindannyian megtapasztaljuk, hogy adni öröm – a Rejtett Kincsek Down Egyesület abban bízik, hogy a nyíregyházi forgatagban nézelődők rájuk is gondolnak majd, miközben sétálnak, vásárolnak. Az idén először ugyanis színes robogójukkal az egyesület, illetve a Csodavár munkatársai is kint lesznek a Kossuth téren, ahol egy adománygyűjtő dobozt is elhelyeznek, december 17-én pedig tombolasorsolást tartanak.

Értékes ajándékok

– Sokat gondolkodtunk azon, milyen figyelemfelhívó akciót szervezzünk az év végi időszakban, de adta magát az ötlet és annak időtartama – fogalmazott Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke és hozzátette: december 3-a a fogyatékkal élők világnapja, ami ebben az évben egybeesik advent első vasárnapjával. Ezen a napon gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún, s ekkor indítjuk el az adományozás lángját: két héten át naponta 16–18 óra között várjuk a Kossuth téren a fejlesztéseink, programjaink iránt érdeklődőket, és mindazokat, akik szeretnék támogatni a munkánkat. A kampányunk december 17-én ér véget: ezen a napon gyújtjuk meg az öröm gyertyáját, 14–17 óra között pedig tombolákat árusítunk. A megvásárolt tombolákból származó bevételt a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház működésének támogatására, az ott fejlődő gyermekek magas szintű ellátásának biztosítására fordítjuk. A tombola fődíja egy LED tv., de a Sóstói Állatparkba, illetve az Aquarius élményfürdőbe szóló belépőket, értékes ajándék- és könyvcsomagokat is kisorsolunk – mesélte a részletekről Kisari Károly és arra biztatott mindenkit, hogy álljon az akciójuk mellé.

Fontos munkát végeznek

A nyíregyházi önkormányzat ezt már megtette: mint ahogy dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta: azok a családok, amelyek fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek, egy egész életre szóló feladatot kapnak, számukra pedig óriási segítséget jelentenek azok a fejlesztések, amiket a Csodavár nyújtani tud nekik.

– Az önkormányzat minden segítséget megad az egyesületnek ahhoz, hogy sikeres legyen, így természetes volt, hogy ebben az akcióban is támogatjuk őket – tette hozzá az alpolgármester.