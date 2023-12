szon.hu PODCAST 33 perce

Mutatós pontyok a karácsonyi asztalra

Akárcsak a korábbi években, most is kiváló minőségű szabolcsi hallal készülhetnek vármegyénk kereskedői a karácsonyi szezonra. Mutatós, kiegyenlítetten két kilogrammos pontyokat halászott le tavaiból a Szabolcsi Halászati Kft., amelynek ügyvezető tulajdonosát, Radóczi Jánost szólaltattunk meg a termelési körülmények nehezen kivédhető változásairól, s arról a sokszor megfeszített munkáról, amelynek eredményként még az új évre is maradt a telelőkben piacos hal.

