A leveleki Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület tagjai ilyenkor, ősszel és télen nagyon élvezik a meleg vízben való fürdőzést, különösen akkor, mikor kint hideg van, fúj a szél, vagy esik az eső és a hó. Mindig figyeljük, hogy hol van valamilyen kedvezmény vagy jó ajánlat. Mindig a legolcsóbb lehetőségeket választjuk. Utazunk busszal, vonattal, villamossal, ahol a 65 éven felülieknek már nem kell fizetniük. Nagy örömünkre felfedeztük, hogy Vásárosnaményban minden hónapban egy megadott időpontban tartanak nyugdíjas napot, amikor 1300 Ft-ért egész nap fürödhetünk, úszkálhatunk, részt vehetünk az egyórás vízitornán, a kézműves foglalkozásokon, ellenőriztetjük a vérnyomásunkat, a vércukorszintet is. Legutóbb, novemberben még a vízben is táncoltunk retro zenére, vonatoztunk a vízben, közben köszöntötték a névnaposokat is. Olyan felszabadultak voltunk, mint a gyerekek. Együtt voltunk, mi nyugdíjasok, örömmel ismerkedtünk, beszélgettünk egymással. Köszönjük a szervezőknek ezeket a csodálatos napokat. Mindenhova úgy jó menni, ha ismerősök, csoporttagok többen vagyunk, így sokat nevetgélünk, viccelődünk. Még a medence is visszhangzik a jóízű kacajunktól. Így jutott el egy csoportunk Egerszalókra, egy másik pedig Miskolctapolcára három napra wellnessezni. Mindenhonnan szép élményekkel feltöltődve tértünk haza. Reméljük, hogy még sok hasonló élményben lesz részünk. Addig menjünk, amíg bírunk!

- Ákli Mártonné elnök -