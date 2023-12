Hatalmas mosollyal és hálával fogadták szerdán a Készenléti Rendőrség adományait a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályán. A 22-es Bevetési Osztálynek közel kétszáz munkatársa van, akik közül többen személyesen is jelen voltak az átadáson. Az érvényben lévő vírushelyzet miatt az ajándékokat ezúttal az osztályvezető orvosok vették át a kis betegek nevében.

Gyorsabban telik az idő

– Az egyik kollégánkban fogalmazódott meg az adománygyűjtés gondolata, az ötletéhez pedig többen is csatlakoztunk. A játékok, édességek, különféle meg­lepetések mellett szerettünk volna a lehető legtöbb pénzt összegyűjteni, hogy új esz­közök vásárlásával is ­támogathassuk a kórházat – árulta el lapunknak Pfujd Ferenc.

A 22. Bevetési Osztály alosztályvezetője, hozzátette: azért választották az idén a gyermekosztályt, hogy ezzel is szebbé tegyék a kicsik számára az ünnepi időszakot. Sok gyerek ugyanis nem ­tölthette otthon karácsonyt, és remélik, hogy a felajánlott játékokkal kellemesebben ­telik majd az idő a kórházban.