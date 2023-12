Közös sikerek

– Közeledik az év vége, s ilyenkor van időnk átgondolni, mi minden történt velünk ebben az esztendőben és büszkén mondhatom, hogy sok nagy sikert élhettünk át közösen – folytatta a főigazgató. – Az iskoláink célja és feladata, hogy jó szakembereket képezzen, de ehhez rátok van szükség. Mert hiába találunk ki nagyon okos dolgokat és hiába fejlesztjük az infrastruktúrát, ha nincsenek olyan diákok, akik tanulni, fejlődni szeretnének. Ti, akik most itt vagytok, példát mutattok a társaitoknak, s bebizonyítjátok, hogy a szakképzés nyújtotta lehetőségekkel élve messzire lehet jutni. Ehhez a feltételeket a centrum biztosítja, többek között azzal, hogy kiváló az együttműködés Nyíregyháza önkormányzatával, s térségben működő kisebb-nagyobb cégekkel egyaránt: tíz oktatói testület és 250 gazdálkodó szervezet, illetve partner áll mögöttünk – fogalmazott Gurbánné Papp Mária, aki arra kérte a diákokat, hogy karácsony közeledtével figyeljenek a szeretteikre, és az iskolákban a rászoruló társaikra egyaránt.

Szaktudás és idegen nyelv

– Mögöttetek, akik itt vagytok, sok munka és sok tanulás áll. És lehet, hogy most még nem tudjátok, de higgyétek el, ez megtérül, hiszen ezen múlik majd az egész életetek – ezt mondta a megyeszékhely polgármestere, dr. Kovács Ferenc. – Olyan évek ezek Nyíregyháza életében, amilyenek talán még soha nem voltak: egymás után telepednek le a városban a világcégek, amelyeknek nagyon sok jól képzett szakemberre lesz szükségük. Ezekre a helyekre a belépőt a nyelvtudás jelenti: most lehetőségetek van arra, hogy megtanuljatok egy vagy akár két idegen nyelvet, és a biztos szakmai tudással párosulva az egész világot bejárhatjátok. Ehhez szükség van az elszántságotokra, és a kiváló pedagógusokra is – mondta a polgármester és hozzátette: Nyíregyháza büszke rátok, s ti is legyetek büszkék magatokra!