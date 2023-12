Huszonkét hallgató vehette át szerdán a nyíregyházi városházán ösztöndíját. A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány az idén is két alkalommal részesíti pénzbeli jutalomban a valamelyik felsőoktatási intézményben tanuló és példás teljesítményt nyújtó nyíregyházi fiatalokat. A támogatásra pályázni kell, és a megítélt egyszeri összeg teljesen szabadon felhasználható. Dr. Kovács Zoltán, a közalapítvány kuratóriumának elnöke szerkesztőségünknek elmondta, a pályázati feltételek nem változtak, a jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók igényelhették az 40-70 ezer forintos támogatást, melyet Jászai Menyhért alpolgármesterrel együtt adott át.

Érzelmi kötődés a városhoz

– A közalapítványt a város alapította 1996-ban azzal a céllal, hogy a tehetséges fiatalokat felkarolják, s továbbtanulásukat támogassák. Szeretnénk, ha a diplomás fiatalok itt képzelnék el a jövőjüket, s ha a tanulmányaik idején távol is kerülnek a várostól, de térjenek ide vissza, s maradjon ebben a térségben a szellemi tőke, a diplomás tudás. Úgy gondolom minden apró gesztussal, odafigyeléssel érzelmileg közelebb hozzuk a fiatalokat Nyíregyházához, az itt élő közösséggel, az ösztöndíj is jelképes, de nagyon sokaknak számít ez az összeg is a karácsonyfa alatt. Vannak, akik minden félévben beadják igénylésüket és folyamatosan a támogatottak körébe tartoznak, a pályázati feltételek ezt nem zárják ki, a felső oktatásban tanulók részére ez is egy lehetőség más ösztöndíjak mellett – mondta a kuratórium elnöke. Hozzátette, az ösztöndíjasok változatos képzési területekről jönnek, van köztük, aki szociológiát, pedagógiát tanul, s olyan is, ki mérnöki pályára készül.