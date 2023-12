A melós napok után a melódiák, a kötött programot követően a kötetlen beszélgetések kerültek előtérbe a Magyar Labdarúgó-szövetség évzáróján, amelyet természetesen a Puskás Aréna rendezvénytermében tartottak. Az országos vezérkaron, a központi apparátus tagjain kívül minden vármegyéből érkeztek alkalmazottak. A szövetség összes munkaszerződéses kollégája meghívást kapott a rangos programra. Szabolcs-Szatmár-Bereget nem csak a Kvaka Árpád megyei igazgató vezetésével összefogott igazgatósági stáb tagjai képviselték, az élőzenét a nyíregyházi Polip együttes szolgáltatta. Az együttes jól ismert a környék báljairól, rendezvényeiről, ennek köszönhetik, hogy felkérték őket az MLSZ részéről.

– Tulajdonképpen egy szerencsés véletlenből fakad, hogy ott lehettünk ezen az évzárón. Egy esküvőn szólított meg bennünket a szövetség marketingosztályának egyik munkatársa. Egyeztettük a kéréseket, az elvárásokat, és felkészülten vártuk az estét. Például Marco Rossi szövetségi kapitány tiszteletére olasz slágereket is felvettük a repertoráunkba – avatott a részletekre Csernák Tibor, a Polip együttes vezetője, billentyűse, énekese. Dr. Csányi Sándor elnök és dr. Vági Márton főtitkár (aki szívesen elidőzött később a táncparketten) köszöntötte a meghívottakat, a vacsora közben pedig alkalomhoz illő, diszkrét instrumentális zene szólt a Polip jóvoltából.

– Tudtuk, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett bál vagy buli, hiszen eleve a résztvevők túlnyomó része férfi. A többség inkább beszélgetett egymással, aztán igyekeztünk olyan zenét játszani, ami táncra késztette az arra fogékonyakat. Közben a szövetségi kapitánnyal készültek a közös fotók, Marco Rossi mindenkivel kezet rázott, mosolyogva fogadta a gratulációkat. Nagy becsben tartjuk, hogy nekünk is sikerült összehoznunk egy emlékképet. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy meghívtak bennünket, óriási élményt jelentett zenélni a Puskás Arénában. Azóta kaptunk egy köszönőlevelet az MLSZ-től, tehát figyelmességből is jelesre vizsgáztak – jegyezte meg végezetül Csernák Tibor, aki futballistaapuként követte fia, Martin felcseperedését. Ő most a REAC játékosa és utánpótlásedzője, nyíregyházi nevelés, és kaposvári színekben ezüstérmet szerzett a másodosztályban. Akkoriban az idegenbeli meccseken rendre a most Dél-Koreában légióskodó magyar gólkirály Ádám Martin mellett ült a buszon, de játékosmúltjának köszönhetően a válogatottból jól ismeri Szuhodovszky Somát és Demjén Patrikot is. Csernákék bíznak benne, hogy a magyar nemzeti együttes a jövő évi Európa-bajnokságon folytatja a selejtezőben mutatott remek sorozatát.