A kutatók, irodalomtanárok, a költészet iránt érdeklődők bizonyára nagy kíváncsisággal forgatják majd azt a sokszínű és tudományos alapokon nyugvó kötetet, amely Kölcsey Ferenc életét és korát tárja elénk. A 12 tanulmányt tartalmazó kiadványt hivatalosan pénteken mutatták be a vármegyeházán, ahol elhangzott, minden közkönyvtárba eljut majd belőle egy-egy példány.

Egy, az egész évet átfogó identitásprogram épült ebben az évben a reformkor költőóriására, nemzeti imánk, a Himnusz születésének 200 éves évfordulója kapcsán. A projekt gazdája a vármegyei önkormányzat, így a pénteki tájékoztatón Seszták Oszkár köszönte meg a kötet szerzőinek, szerkesztőinek munkáját, s méltatta a 216 oldalas, képekkel és hivatkozásokkal gazdagon illusztrált kiadványt, mely mint mondta: tartalmában, külső megjelenésében is méltó módon állít újabb emléket a szatmári vidékhez ezer szállal kötődő Kölcseynek.

– Ebben az esztendőben volt 200 éves a Himnusz, ez már önmagában is nagy felszólítás arra, hogy megemlékezzünk szerzőjéről, s tettük ezt különböző módokon, plakátkampánnyal, színdarabbal, ezzel a kötettel és hátra van még egy, a Kölcsey Ferenc életét és munkásságát megformáló képregény bemutatása is. A tanulmánykötetet neves és rangos tanárokat, kutatókat, professzorokat sorakoztat fel, akik Kölcsey örökségéből érdekességeket, kuriózumokat, a megszokottól eltérő elemzéseket, aspektusokat tárnak fel. Úgy gondolom, az írásokat nagyon jól hasznosíthatják majd az irodalom tanárok az óráikon, s a karácsonyfa alatt az írásokat bárki böngészheti akár elektronikus formában is ahimnuszfoldje.hu oldalon – ajánlotta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Szónok, politikus, nyelvújító

– Sokszínű kötet született, Kölcsey sokoldalúságát hűen mutatják be a szerzők. A tanulmányokból kiszűrődik a lírikus, esszéista, a szónok Kölcsey, a reformkori ember, a politikus és nyelvújító. Úgy gondolom, hogy Kölcsey Ferenchez méltó kötet született, s az ismeretterjesztő írásokat többen is szívesen olvassák majd, de ugyanilyen hatásuk és jelentőségük van a kötetben szereplő tudományos írásoknak is, melyeket mások is hivatkozhatják és bekerülnek majd a tudományos vérkeringésbe – mondta dr. habil Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem intézetigazgatója, a kötet szerkesztője.

Hozzátette, azok is találnak újdonságot a kötetben, akik a Himnusz írójának munkásságát alaposan ismerik vagy tanulmányozták. – Szilágyi László Árvaságunk vigaszai: Kölcsey és a Himnusz című fejezetébe még mindig tud újat mondani nemzeti imánk sorairól. Cs. Varga István Könnycseppel megszentelt című írása szomszéd népek himnuszait mutatja be s egybeveti a miénkkel. A vaskos kötet egyik igencsak izgalmas fejezete Balázs Géza Famíliai vagy testvérviták írása, ami azt mutatja be, hogy Berzsenyi Dániel mennyire vette rossz néven a fiatal Kölcsey bírálatát, ami egész életében tüske maradt benne.