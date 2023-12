Több szentmise is várja a híveket advent negyedik vasárnapján, 2023. december 24-én Nyíregyházán a magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Lesz szentmise 6.30, 7.30, 9 és 10.30 órakor is. Pásztorjátékot is láthatnak az érdeklődők 15 órától, majd újabb szentmise kezdődik 16 órakor. A hagyományoknak megfelelően az éjféli szentmise 24 órakor kezdődik.