Szinte minden háziasszony hallotta már életében legalább egyszer a repedt bejgli kapcsán a családtól, hogy „Így is megesszük!” – ám valljuk be, ez sovány vigasz, főleg, ha ajándékba is akartunk adni belőle. Van néhány alapszabály, amit érdemes a bejgli készítésénél betartani, és ezeket a legtöbben ismerik is, például, hogy nem szabad túl sok tölteléket tenni bele, mert akkor garantált a repedés, mindig össze kell csipkedni feltekerés után a tészta széleit, és az is fontos, hogy ne nyújtsuk túl vékonyra a tésztát. Mégis megesik, hogy ezeket mind betartja az ember, és a legtöbb bejglije egyben is marad a sütőben – kivéve a mákosokat, amiken a sütés végére hatalmas repedés éktelenkedik. Mutatjuk, miért érzékenyebb a repedésre a mákos, és azt is, hogyan kerülheted el a katasztrófát!

Ne legyen túl lágy a töltelék

Könnyebb dolgozni vele, ha nem túl kemény, ráadásul így kisebb a veszélye, hogy kiszárad sütés közben, ám a mákkal óvatosan kell bánni. Ugyanis míg a dió felveszi a nedvességet, a mák nem, így sütéskor több gőz keletkezik; és ez lehet az oka annak, hogy a diósnak kutya baja, a mákos pedig szétreped a sütőben. Ezért ne adj hozzá annyi tejet, mint a dióshoz, és ha mégis nedves, folyós a mákos töltelék, adj hozzá egy kevés búzadarát, hogy felszívja.

Óvatosan a cukorral

Másik fontos dolog a máknál, hogy egészen másképp reagál a cukorra, mint a dió; ha túl édesre készíted a tölteléket, átnedvesítheti a tésztát, ami miatt könnyebben megrepedhet a bejgli. Egyébként is finomabbak a sütemények, ha nem cukrozzuk túl őket.

Ne feledkezz meg a szurkálásról!

Ahhoz, hogy biztosan ne repedjen ki a mákos bejgli, szurkáld meg a tetejét villával, mielőtt a sütőbe teszed, hogy a keletkező gőzök ki tudjanak szabadulni sütés közben. Ha a tölteléked állaga és édessége megfelelő, és erről az apróságról sem feledkezel meg, tökéletes lesz az ünnepi bejglid!