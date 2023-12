Szabó Lászlóné éppen egy közel egy méteres nordmann fenyőt választott ki, amivel az unokáit várja. Három gyereke és öt unokája van, és olyan fát szeretett volna, ami nem hullajtja a levelét, hiszen két kisikolás is nála marad január első hetében, a téli szünetre. Már előre megkapta az unokáktól a listát a kedvenc süteményekre, így a piacon az alapanyagokat is beszerzi most. Bejgli és halászlé mindig kerül az ünnepi asztalra, de a gyerekei is szoktak hozni mindig valamilyen különleges finomságot – mesélte lapunknak.

Egyedi és tartós

Egy másik standon kolorádófenyő – ennek métere 9 ezer forint –, 7 ezer forintért pedig duglászfenyő várja a különlegesebb örökzöldekre vágyó vásárlókat, ráadásul nemcsak vágott, hanem gyökeres változatban is. Ha valaki szeretné kiültetni, akkor a kert díszei lehetnek. A kékesbe hajló szürkészöld, ezüstös színű kolorádófenyő a legtöbbet tűrő jegenyefenyő fajta, a fajtársai közül kimagaslik város- és szárazságtűrő képessége. A duglászfenyő (vagy douglas) gyorsan nő és jól tűri a metszést, így ideális lehet sövény vagy akár bonsai kialakítására is.

Ivalec Péter nemcsak árulja a fákat, termeli is. – Nálunk is a hagyományos luc, a nordmann és néhány ezüstfenyő közül lehet válogatni, vágott és gyökeres fákat is hoztunk ki. Mivel Salamonbokorban van a telephelyünk, ahogy fogynak a fák, folyamatosan vágunk ki és hozunk újakat. Még december 24-én délig kint vagyunk, hiszen mindig vannak, akik az utolsó pillanatban jönnek fáért. Kisgyerekes családok körében nagyon népszerű, és előszeretettel választják a dekoratív, elegáns kinézetű nordmann fajtát, mert tűlevelei selymesen puhák, nem szúrnak, rajta száradnak el a tűlevelek, nem esnek le, így takarítani is sokkal könnyebb karácsony után. Általában a kisebb méretűeket viszik, hogy a kicsik ne borítsák magukra a nagy fákat. Meleg szobában szolid narancsos illatot áraszt – részletezte a fajta tulajdonságait Ivalec Péter, és hozzátette: a magasabb fenyők intézményekben, óvodákban, iskolákban, templomokban, 3 méteres vagy annál is nagyobb belmagasságú helyiségekbe mutatnak jól.