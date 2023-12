A gyerekek nagyon örülnek a téli szünetnek, a szülőknek azonban sokszor okoz gondot, hogy mit kezdjenek két hétig a gyerekekkel: fontos, hogy tartalmasan töltsék az idejüket, ugyanakkor pihenésre is legyen lehetőségük. Podcastbeszélgetésünkben a Pedagógus Oscar-díjjal kitüntetett Roma Ádámot, a borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola fizika–informatika szakos tanárát arról kérdeztük, hogyan lehet pihentető, de hasznos a szünidő.

– Megérdemelnek egy kis kikapcsolódást a gyerekek, hiszen hetekig kell folyamatosan teljesíteniük az iskolában, de én az aktív pihenés híve vagyok, ezt tartom előnyösnek. Végig csak lustálkodni, unalmassá válik, könnyen beleszokhatnak a fiatalok a semmittevésbe. Ezért olyan programokat, feladatokat érdemes kitalálni, amelyekkel lehet őket motiválni, és amelyektől azt érzik, hogy tartalmasan töltik el az idejüket – mondta a pedagógus, és hozzátette: mindenki szeret gyűjtögetni, lehet ez bélyeg, kisautó, focis kártya vagy akár kilométer is.

Motiváló feladatok

– Azt is javaslom, hogy a gyerekek írják le, mit szeretnének csinálni a téli szünetben, és ha már a 90 százalékát megvalósítják, az elégedettséggel töltheti el őket. Ha nem így tesznek, előfordulhat, hogy a tervezett dolgok negyedét sem végzik el. Azoknak a gyerekeknek például, akik szeretnek korcsolyázni, az is lehet a téli szünetre a feladatuk, hogy minél több korizással töltött órát gyűjtsenek össze. Előre tervezzük meg, mikor mennek el a jégpályára a barátaikkal – ez is megtöri a monoton napokat.

– A nyolcadikosok megnézhetik, kell-e valamilyen tantárgyból javítaniuk a felvételi pontszámok növeléséhez, és be lehet tervezni, mikor fognak készülni ezekre az órákra – tanácsolta Roma Ádám, és hozzátette: ha vannak projektmunkák, beszámolók, előre eldönthetik, hogy mikor készítik el, a szünetben ugyanis több idő van az interneten háttéranyagot keresgélni, vagy filmeket megnézni ezekhez. De akár a hógolyózás is lehet egyfajta gyűjtögetőprogram – persze, csak ha esik hó a szünetben –, meg lehet számolni, mennyi találatot tudnak összeszedni a gyerekek. Ilyenkor több idő van a sétára is, fontos, hogy együtt gyűjtse a család a kilométereket – nagyon jó érzés, amikor egyre többet tudnak teljesíteni. De ilyenkor több idő van olvasni is vagy sorozatokat nézni. Nem kell tehát nagy dolgokra gondolni a tervezésnél, az a lényeg, hogy szeressék, amit csinálnak, élvezzék, de hasznos, értékes is legyen számukra – fogalmazott a pedagógus, aki azt szokta ajánlani a diákoknak, hogy ilyenkor gyakrabban látogassák meg a nagyszülőket is, ami a lelküknek tesz jót.

Családi programok

– Nagyon fontos, hogy a házimunkába is vonjuk be a gyerekeket, a koruknak megfelelő feladatokat osszanak rájuk a szülők. Mindig elmondom a gyerekeknek, hogy az iskolában mindent együtt csinálunk: kirándulunk, játszunk, műsorra készülünk, bulizunk, de együtt tanulunk és dolgozunk is. Mindent meg kell csinálni, nemcsak azt, amihez kedvük van, és így van ez otthon a családban is. Azt szoktam kérdezni: mit szólnának, ha éhesen hazamennének, és azt mondaná az anyukájuk, hogy nem főzött, mert nem volt kedve? Nem lehet csak a kedvünk szerint élni, vannak feladatok, amiket el kell végezni. Így a házi munkába is be kell vonni őket, akár lépésenként haladva. Ha mindenki segít, több ideje marad a családtagoknak közös programokra – mondta Roma Ádám.

Ne osszunk be minden percet!

Úgy véli, sokat kell a gyerekekkel beszélgetni, mert ha tudják, miért jó elvégezni egy adott feladatot, szívesebben vesznek részt benne. A szünetben több idő van arra is, hogy együtt legyen a család, beszélgessen, játsszon, sok közös programot szervezzen. Ne csak éljenek egymás mellett: figyeljen mindenki mindenkire, de a legjobban a gyerekekre! Tehát a lényeg, hogy tudatosan tervezzük meg a napokat, de nem kell minden pillanatot beosztani: meg kell találni az egyensúlyt, és sokat kell együtt lenni a gyerekekkel.

Roma Ádám a podcastben arra is kitért, hogy év közben hogy lehet motiválni a diákokat, miért fontos a mostban élni, de arról is beszélt, hogyan lehet a konfliktusokat kezelni.