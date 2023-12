Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, leépítést jelentett be a Túró Rudi tulajdonosa.

Megkerestük a leépítés ügyében Kovács Zsuzsát, a Frieslandcampina Hungária Zrt. kommunikációs menedzserét, akinek az alábbi kérdéseket tettük fel.

Érinti-e a leépítés a mátészalkai üzemet?

Ha igen, történt-e már ez ügyben egyeztetés a várossal vagy a vármegyei kormányhivatallal?

Délelőtt elküldött kérdéseinkre a FrieslandCampina Hungária az alábbi választ küldte:

– A FrieslandCampina Hungária anyavállalatának október 6-án közzétett stratégiai- és szerkezetátalakítási programjával összhangban a magyarországi társaság is átalakításon megy keresztül, melynek célja az üzleti teljesítmény javítása annak érdekében, hogy hosszú távon is garantálja a társaság üzleti fenntarthatóságát, miközben változatlanul magas minőségű termékeket állítunk elő. Az átalakítás több szervezeti egységünket is érinti, minden területen változó mértékben. Ennek pontos részleteiről egyelőre nem tudunk tájékoztatást adni. A szervezeti átalakítások a tervek szerint 2025-ben fejeződnek be - tájékoztatta portálunkat a FrieslandCampina Hungária.