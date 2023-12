Távoli tájakról is érkeztek

– Szerencsére sokszor volt részünk örömben az elmúlt időszakban, hiszen megszépültek templomaink, közösségi tereink, sőt újak is épültek. Megújult iskolák, óvodák, bölcsődék várják a gyerekeket, és számos új intézmény is megnyitotta kapuit a közelmúltban. Azonban mindez, a sok szép épület, amik kívül és belül csillognak, mit sem érnének, ha nem tudnánk megtölteni lélekkel és tartalommal – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A szertartásra az ország minden tájáról érkeztek vendégek. Jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Nyíregyházi Egyházmegye papsága, az egyházmegye fenntartásában lévő görögkatolikus intézmények vezetői, a püspökség munkatársai, az egyházközség hívei, valamint Román István, vármegyénk főispánja, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Simon Miklós és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselők.

Teljesen átalakult az épület

A székesegyház az elmúlt években kívül-belül teljesen átalakult. A templomot a járókelőktől elválasztó kerítést lebontották, és egy kisebb teret alakítottak ki előtte. A liturgikus szolgálathoz szükséges sekrestyét kibővítették, így most már körbeöleli a szentélyt kívülről. A templom új homlokzati színezést kapott, új harang került a meglévő kettő mellé, a templom teljes tetőhéjazatát alumíniumlemezekre cserélték, továbbá a nyílászárókat is korszerű darabokra cserélték. A felújításból nem maradhatott ki az épület teljes elektromos hálózata sem, ahogy a gépészet is a legmodernebb kornak megfelelő, így a templom hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel rendelkezik.

A székesegyház impozáns belső tere is átalakult a falakat új figurális és díszítő festés ékesíti, bizánci stílusban. Az ikonok számos bibliai történetet ábrázolnak Jézus születésétől a mennybe meneteléig. A jeleneteken túl egyes falszakaszokon a szentek képei láthatóak.

Az épületben két kápolnát is kialakítottak, a Pócsi Szűzanya, valamint Csodatévő Szent Miklós tiszteletére. A baldachinos főoltárt és a mellékoltárokat restaurálták, továbbá új padok kerültek a templomhajóba.

Elévülhetetlen érdemek

A lenyűgöző ikonok Seres Tamás ikonfestő-restaurátor munkáját dicsérik, aki a nem mindennapi teljesítményéért az idén kiérdemelte a Szent Miklós-díjat.

Az egyházmegye legrangosabb kitüntetését minden évben egy klerikus és egy laikus kapja meg a Nyíregyházi Egyházmegyéért végzett elévülhetetlen munkájának és érdemeinek elismeréseként. Seres Tamás mellett az idén Kocsis Fülöp érsek-metropolita vehette át a rangos kitüntetést. Kocsis Fülöptől megtudtuk, sok más paphoz hasonlóan ő is a székesegyház falai között nevelkedett. Itt tanulta meg a liturgia menetét.

– Ez a templom több mint egy évszázada közvetíti az Isten üzenetét. Nemzedékek imádságait „hallhatták” és segítették már e falak, és hozzám hasonlóan rengetegen tapasztalhatták meg azt a lelki világosságot, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Szocska A. Ábel atya munkatársaival, a művészekkel, építőmesterekkel megkoronázta ezt a templomot. Paptársaimmal itt nőttünk fel, itt imádkoztunk, e falak között váltunk pappá. Nemzedékek találkozási pontja volt és ma is az ez a templom. Most mindannyiunk örömére új fényt kapott a székesegyház, új szépségben tündököl. Az egyházunk is igyekszik ezt az új fényt, a tündöklést megtartani és megőrizni. Arra építünk, amit kaptunk, de az a feladatunk, hogy új ragyogással, új világossággal töltsük meg az egyházunkat. Azzal a világossággal, amire ennek a mai, és sokszor szomorúsággal, sötétséggel teli világnak oly’ nagy szüksége van – hangsúlyozta Kocsis Fülöp.