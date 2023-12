Az ő kezükben a jövő

– Ezek a fő célok, de az is nagyon fontos, hogyan valósul meg mindez. Az előbb említett területek a legfontosabb kompetenciák közé tartoznak, és ezek a jövő trendjei közé is beilleszkednek. Sokan a robotikában látják a jövőt, ám szerintem a jövő valójában azok kezében van, akik a robotikához szükséges eszközök tervezésében, gyártásában részt vesznek, és ezeket az eszközöket képesek hatékonyan kezelni. Mindehhez kiváló szakemberekre van szükség, akik képzéséből mi is kivesszük a részünket – hangsúlyozta az elnök. Dr. Hárskuti János arra is kitért, nagyon fontos segíteni a fiatal generációt, a lehető leghatékonyabban fejleszteni a készségeiket, képességeiket, hogy a jövő munkaerőpiacán előnyre tehessenek szert.

– Ezek nem csupán szavak, úgy vélem, ha közös munkával sikerül elérnünk a felsorolt célunkat, abból nem csupán a gyár, vagy az egyetem, hanem az egész régió profitálhat – tette hozzá.

A rendezvényen bemutatták azt a versenyasztalt is, ami FIRST LEGO Leauge-ben vár majd a fiatalokra. A feladatok középpontjában a művészetek állnak, és olyan komplex feladványokat tartalmaznak, melyek megoldása rendkívül nagy kihívás lesz a versenyzőknek. Egy pontból indulva több kihívást is végre kell hajtaniuk a versenyzők robotjainak, többek között objektumokat gyűjteni, áthelyezni. Az első régiós megmérettetést a tervek szerint 2024. február 3-án rendezik meg Nyíregyházán.