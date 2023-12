Bajtársak között

A görögkatolikus megyéspüspök Szocska A. Ábel gondolatai azt üzenték: békével és barátsággal várjuk Krisztust.

– A gyertyák arra hívják fel a figyelmünket, hogy mindannyian tegyük meg, amit a magunk helyén megtehetünk. Szeretnénk, ha békés lenne a karácsonyunk, s nagyon szeretnék ugyanezt ott is, ahol háborúk dúlnak, hogy békés és szép legyen a karácsonyuk. Napjainkban több országban folyik a katonák kiképzése. Hallottam nemrég egy történetet, amely szerint a nyugati katonák kiképzéséhez beiktatnak egy különleges programot, nem a fegyverek használatát vagy a testedzést, nem is a korszerű haditechnika ismeretét, hanem azt kérik a katonáktól, hogy a kiképzés alatt 1-2 hónapon át, próbáljanak maguknak minél több barátot szerezni a katonatársaik között. Miért? Azért, mert amikor bevetésre kerül sor és baj van, tudják, hogy a barátaikra számíthatnak, mögöttük állnak, segítenek nekik. Mert sokkalta jobban segítünk azokon, akiket barátainknak érzünk, akiket szeretünk. Mennyivel inkább kellene nekünk keresztényeknek is, így élnünk... Az előttünk álló hetek ezt a készületet jelentsék számunkra is! Keressünk magunknak barátokat azzal, hogy bocsánatot kérünk azoktól, akiket megbántottunk, ajándékozzuk meg nagylelkűen azokat, akik rászorulnak. Készüljünk azzal a gondolattal az ünnepre, hogy Jézus Krisztus azért jött el hozzánk, hogy mindannyiunk barátja legyen. Hiszen tudjuk, amikor bajban vagyunk van kire számítanunk, Ő nem hagy magunkra minket. Ilyen kell, hogy legyen a mi karácsonyi készületünk, hiszen nekünk nem akárki, hanem maga Jézus Krisztus a barátunk, aki azért jött, hogy segítsen bennünket. Ezt szeretnénk megünnepelni, ettől lesz békés és boldog a karácsonyunk – kívánt áldott adventet a nyíregyháziaknak a görögkatolikus püspök.