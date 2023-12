A MÁV 8.54-es frissítése szerint a következőkre kell készülniük az utasoknak:

A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 30-90 perces késések vannak, néhány vonat rövidebb távon jár. Az InterCity, amelynek menetrend szerint 9:25-kor kellene a Keletiből Miskolc-Nyíregyháza felé indulnia, csak Aszódtól jár.

Ez érinti a Budapest-Cegléd-Debrecen vonalat is, mert a kör-InterCityk késései miatt azon a vonalon is fennakadások vannak. Az a kör-IC, amely 5:25-kor indult el a Keleti pályaudvarról Miskolcon át, a nagy késése miatt csak Nyíregyházáig megy, onnan a kör második felére egy mentesítő vonatot küld a MÁV Debrecen-Cegléd-Budapest felé az eredeti menetrend szerint; a 7:25-ös IC-vel ugyanez a helyzet, ahelyett is küldenek egy másik vonatot Nyíregyházáról fél 11-kor. Sok InterCityt nem IC-minőségű kocsikkal indítanak el.