Ingatlanbazár 40 perce

Vegyen 2 lakást egyben, Nyíregyházán

Magasföldszinti lakás van pár Nyíregyházán, de kettő egybe nyitva, szaunával, külön helyrajzi számon, felújítva már kevesebb. Ezt a lakást akár vissza is alakíthatja kettővé, és az egyikben élhet, a másikat kiadhatja, vagy maradhat minden így, és akkor 150 négyzetmétert rendezhet be. Bárhogy is dönt, biztosan jól jár!

Szon.hu Szon.hu

“Malomkertben, kórház közelében eladásra kínálok egy 150 nm alapterületű 4 szoba + nappalis.2 fürdőszobás lakást mely liftes tégla építésű szigetelt társasház magasföldszintjén helyezkedik el.A lakás egyedi gázfűtéses, műanyag nyílászárós, erkélyes, értékét a lakásban található szauna illetve nagy méretű tárolóhelyisége is emeli.Az ingatlan 2 helyrajzi számon szerepel azaz 2 különálló lakássá is visszaalakítható, emellett adottságai miatt ÜZLETI CÉLOKRA, RENDELŐ STB is kiválóan alkalmas.”[...] További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!