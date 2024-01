A 2023-as év egy kihívásokkal teli esztendő volt a vállalkozások és a gazdaság számára. A globális események, mint a háborús helyzet, az energiaválság, továbbra is hatással voltak a vármegye gazdaságára – mondta lapunknak Párkányiné dr. Csurka Edina.

Harminc esztendeje

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárával a tavalyi évet értékeltük, illetve előretekintettünk a 2024-es esztendőre.

– Szolgáltatásainkkal harminc éve állunk a vállalkozások rendelkezésére. Bár a célok az elmúlt évtizedekben nem változtak, de azt látjuk, hogy a gyorsan változó gazdasági környezetben tovább kellett bővíteni a tudás- és eszközpalettánkat az új feladatok megoldásához. Kiemelném a munkaadókkal, szakmai szervezetekkel, szakképzési centrumokkal és a Nyíregyházi Egyetemmel kialakult együttműködésünket, mely lehetővé teszi az ipari és oktatási szektor kapcsolatának erősítését és azt, hogy olyan képzéseket, programokat, kezdeményezéseket hozzunk létre, amelyek támogatják a vállalkozásokat és a helyi gazdaságot. Kiemelt figyelmet szenteltünk a fenntarthatóságnak és a zöldkezdeményezéseknek. Ösztönöztük a vállalkozásokat az energiahatékonyság növelésére, az alternatív energiaforrások felhasználására és a környezetbarát üzleti gyakorlatokra. Szeretnénk segíteni a vállalkozásokat a fenntartható gazdasági modell kialakításában. Ezt a célt szolgálta a novemberben megtartott Mini Bridge kurzus, amit a budapesti kamarával közösen szerveztünk meg az általuk elindított Bridge to Benefits program részeként. Ez azért is volt fontos kamaránk számára, mert szeretnénk motiválni a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását és fenntartható fejlődését. Hisszük, hogy ez az útmutató lendületet adott a részt vevő vállalkozásoknak, és ezáltal akár a térség fejlődését is előmozdíthatjuk – fogalmazott Párkányiné dr. Csurka Edina.

Mindenben segítenek

Hozzátette, 2023-ban az ügyfélszolgálatukon körülbelül 20 ezer esetben indítottak ügyintézést. Legtöbbször valamilyen tájékoztatáskéréssel fordultak hozzájuk a vállalkozók, de gyakran keresték az ügyfélszolgálatot az építőipari regisztrációval és az okmányhitelesítéssel kapcsolatban is.

– Továbbra is nagy volt az igény a Széchenyi-kártya-programban igényelhető hiteltermékek iránt. A Széchenyi-kártya-programban több mint 200 hitelügyletet és 56 Széchenyi-lízinget intéztünk. Kiemelten foglalkoztunk a vármegyét sújtó szakképzett munkaerőhiánnyal, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekeztünk enyhíteni azt. Tematikus workshopokat és előadásokat tartottunk, folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályával. A pályaorientáció elősegítése érdekében 136 eseményt szerveztünk, amelyeken több mint 3 ezer pályaválasztás előtt álló tanulót értünk el. Az OSZTV-n 273 versenyző vett részt. 2023-ban 375 duális képzőhelyet vettünk nyilvántartásba, illetve 71 mesterlevelet adtunk át a sikeresen vizsgázóknak. Honlapunkat több mint 45 ezer felhasználó olvasta, és közösségimédia-felületünket közel 111 ezer érdeklődő nézte – sorolta a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, aki kitért a 2024-es év kihívásaira is.

Új kihívások

– A gazdasági kilátások bizonytalanok maradnak, de kamaránk elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozásokat az új kihívások kezelésében és az új lehetőségek kiaknázásában ebben az évben is. Ebben az évben kiemelt célunk a gazdaságfejlesztési tevékenységünkön keresztül a gyengébb gazdasági és adóerejű területek felzárkóztatásának támogatása. Ennek egyik lépéseként kihelyezett vállalkozói kapcsolattartás révén szeretnénk közelebb kerülni a vármegye távolabbi területein, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, működő vállalkozásokhoz. A 2024-es év prioritásai közé tartozik az üzleti kapcsolatok további erősítése, a mentorprogramok és képzések kiterjesztése, valamint zöldgazdaság és a digitális fejlesztések támogatása. Kamaránk továbbra is aktívan részt vesz a gazdaságpolitikai kérdésekben és a vállalkozások érdekvédelmében, illetve azon lesz, hogy segítse a vállalkozásokat a siker és fenntartható fejlődés felé vezető úton Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor városokban – zárta Párkányiné dr. Csurka Edina.