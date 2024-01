– A 2023-as év sikeres zárását követően optimizmussal nézünk az új év felé. Bízunk abban, hogy az alapítvány több mint 30 éve működő mikrohitel konstrukciói továbbra is sikeresek lesznek, így forráshoz segíthetjük azon vállalkozásokat is, melyek más hitelhez nem juthatnak hozzá – mondta lapunknak Hargitainé Tolnai Andrea, a nyíregyházi székhelyű PRIMOM Alapítvány ügyvezető-helyettese.

Hozzátette, 2024-ben az alapítvány folytatja a két, a vállalkozásokat támogató projektjének megvalósítását. A nemzetközi kapcsolatok élénkülésében meghatározó szerepet játszik az Enterprise Europe Network tanácsadói hálózat, mely ingyenes szolgáltatásokkal áll a vállalkozások rendelkezésére. Többek között üzleti- és projektpartner-közvetítéssel, üzleti események szervezésével, vállalkozásra szabott tanácsadással a működésük szinte minden területén.

Hargitainé Tolnai Andrea szerint a 2024. év az innováció, digitalizáció, kettős átállás szempontjából meghatározó lesz a kis- és középvállalkozások számára, hiszen új pályázati lehetőségek igénybevételével jelentősen és dinamikusan valósíthatnak meg fejlesztéseket.

– Ebben is számíthatnak az alapítvány támogatására, hiszen tanácsadással, képzésekkel egyéb szakmai programokkal igyekszünk segíteni őket a változások sikeres megvalósításában a DigitalTech EDIH program keretein belül. 2024-ben is várjuk a vállalkozókat az inkubátorházban kiadó irodáinkkal, műhelyeinkkel, valamint a konferenciatermeink szakmai rendezvények helyszíneként is rendelkezésükre állnak – emelte ki az ügyvezető-helyettes.