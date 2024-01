– Az ajándékgyűjtésben alapvetően a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének tagiskolái vettek részt, de a program nyitottsága lehetővé tette bármely magyarországi iskola, diák és szülők csatlakozását is – jegyezte meg dr. Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. – Intézményünk ezúttal is részt vállalt a karitatív programban. A „sok kicsi sokra megy” elvét vallva az volt a cél, hogy egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal tegyék ünnepibbé a nehezebb sorban élő gyermekek karácsonyát. A dobozokba került tartós élelmiszer, tisztálkodási szer, édesség, játék és gyermekruházat is.