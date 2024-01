A Nyíregyházi Egyetem is részt vesz kiállítóként az Educatio 2024 oktatási kiállításon csütörtöktől szombatig a budapesti Hungexpón, ahol a nagyszínpadon mutatták be az intézményt. Látványos produkcióval lépett fel az egyetem Cheerleading csapata.

A Nyíregyházi Egyetem a HF26-os standon vár minden érdeklődőt szombaton is, ahol fókuszban lesz a hallgatói élet bemutatása is, készülve a tavaszi FŐHE Fesztiválra is. Az egyetem Nyíregyháza városát, illetve nevezetességeit is népszerűsíti a kiállításon.