Felkészülten érkeztek a diákok a II. Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny szerdai regionális fordulójára a Jósa András Oktatókórházba. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minden évben megszervezi a versenyt, amellyel az 1848-49-es szabadságharc főápolónőjének, Kossuth Zsuzsannának állítanak emléket. Kossuth Lajos legfiatalabb húga hatalmas szerepet játszott a harcokban: elsőnek hívta fel a világ figyelmét a sebesült katonák ápolásának kötelességére, amire honfitársait is bátorította, valamint ő szervezte meg a legelső katonakórházat is.

Korán elkezdik a felkészülést

A kamara 2022-ben hirdette meg először az emlékversenyt, amelyen 42 egészségügyi szakképzést folytató intézmény indult, nagy sikere miatt pedig 2023/2024. tanévben is elindították a próbatételt. A szervezők célja, hogy motiválják és biztassák az egészségügyben tanuló fiatalokat abban, hogy később a szakmában helyezkedjenek el. A növendékek a mostani körben egyesével kaptak gyakorlati feladatokat, harminc perc állt rendelkezésükre.

A feladványok szakszerű bemutatását egy három tagú szakmai bizottság felügyelte, ebben vett részt Illés Ilona, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Technikum és Kollégium oktatója, aki második alkalommal kapott felkérést az értékelésre, valamint az iskolájából induló diákokat is felkészítette a versenyre. A tavalyi találkozón kilenc diák nevezett az intézményből, négy ismeretkörben: alapápolás-, belgyógyászat és ápolástan-, sebészet és ápolástan- és geriátriai szakterületen.

– Az egyik kategóriában országos első, míg a többinél regionális első és második helyeket értünk el – nyilatkozta lapunknak a tanárnő, aki arról is beszámolt, hogy a mostani versenyen szintén kilencen regisztráltak, ebből egy diák a hétfői belgyógyászat és ápolástan kategóriában továbbjutott az országos megmérettetésre. A jó eredményekhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő felkészülés, amelyre már 9. évfolyamtól ösztönzik a Zay tanulóit, de az igazi ráhangolódást közvetlenül a versenykiírás előtt kezdődik el.

– Gyakorlati és interaktív oktatással segítjük őket a fordulók előtt, azokkal a típusfeladatokkal fejlesztjük készségeiket, amelyekre számítani lehet majd a versenyen – tette hozzá felkészítő tanár, majd arról is beszélt, hogy iskolájuk nem csak a versenyre buzdítja diákjait, hanem arra is, hogy a végzősök az egészségügyi szakmákban helyezkedjenek el.

– Mindent megteszünk azért, hogy ösztönözzük a szakterület iránt érdeklődőket. Bízunk abban, hogy minél több szakembert fel tudunk készíteni a hivatásra, ezek a versenyek arra is jók, tisztában legyenek gyakorlati tudásukkal. Az egészségügyi szakmákban fontos a munkafolyamatok begyakorlása, melyeket a gyakorlati oktatás során sajátítanak el a diákok – fűzte hozzá Illés Ilona, aki elárulta azt is, intézményben stabil a diáklétszám, nincsenek beiskolázási gondjaik.