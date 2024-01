Az idei első kisállatbörzét vasárnap tartották a Fokos utcai Piactéren, Nyíregyházán a NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezésében. Ahogy eddig is, úgy 2024-ben is minden hónap második vasárnapján várták az érdeklődőket, leendő gazdikat a megszokott helyen, ahol mindenki kiválaszthatta új kedvencét, mellettük pedig minden olyan eszköz is megtalálható volt, ami szükséges egy kisállat megfelelő tartásához.