Ahogyan a napokban arról beszámoltunk, a nyíregyházi Széchenyi István Technikum lett az ország második legjobb technikuma, s a százas listán egy másik nyíregyházi középiskolát is találunk, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum a 48. helyen szerepel a rangsorban.

Mint ismert, a listát az Innovatív Képzéstámogató Központ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal közhiteles adatok alapján, a tanulók bemeneti és képzési kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és az iskolák digitális ellátottságának figyelembevételével állította össze.

Élbolyban keresett szakmák

Barna Zoltán, a Vásárhelyi Pál Technikum igazgatója elmondta, szakmai munkájuk eredményességének tudják be, hogy a tavalyi 72. helyről ebben a tanévben a 48.-ra futott be iskolájuk, amely középfokon a legtöbb vízügyi szakembert adja az országban. Ha a listán kizárólag a vízügyi és építőipari profilú technikumokat nézzük, akkor az „ÉVISZ” mint a régió egyik meghatározó középiskolája az élmezőnyben helyezkedik el. Az intézményben építőipar, környezetvédelem és vízügyi ágazatban oktatnak, a 625 nappalis tanulót számláló iskola bekapcsolódott az okleveles technikusi képzésbe is.

– Az elért helyezés az ÉVISZ összes tanulójának, tanárainak és dolgozóinak a munkáját dicséri, fontos, hogy megőrizzük a szakmaiságunkat és a mentalitást, amit az elődeinktől örököltünk. A hozzánk járó tanulók és szüleik is jól tudják, a szakmák, melyeket iskolánkban tanítunk, biztos megélhetést nyújtanak, ezért is vagyunk népszerűek a fiatalok körében, évről évre többszörös a túljelentkezés – tette hozzá az igazgató.

Mint megtudtuk, az éviszesek jól szerepelnek az országos tanulmányi versenyeken is, végzős diákjaik 80 százaléka szakirányú tanulmányokat folytat egyetemeken.