A január nemcsak egy új év kezdete, hanem a döntések nagy hónapja is, a továbbtanuló diákok elhatározzák, melyik iskolában szeretnék tehetségüket kamatoztatni.

A rendkívül gyors társadalmi és gazdasági változások hatására ma már a fiatalok nem egyszerűen egy szakmát választanak maguknak, hanem karrierutakat terveznek. Nagyon fontos, hogy támogassuk őket a jó döntésben, de adjunk autonómiát is, hiszen nekik kell majd boldogulniuk a választott szakterületen, nem utolsósorban jól érezniük magukat a hivatásukban. A jelenlegi generációk jól tudják azt is, a munkaerőpiac egyfajta rugalmasságot is elvár majd tőlük.

Fókuszban a készségek és a személyiségjellemzők

– A pályaválasztásnál fontos a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség. Talán sosem volt erre még ennyire szükség, mint napjainkban, amikor minden nagyon gyorsan változik, beleértve ebbe a munka világát is. A mesterséges intelligencia térhódításával nagyon nehéz előre felkészülni és valamit biztosan kijelenteni mostanában. Ezért is célszerűbb, ha a készségek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, ha a gyerekek kompetenciáit erősítjük, nem feledkezve el a személyiség és a kommunikáció fejlesztéséről sem, amiről talán kevesebb szó esik, sajnos. Ide olyan készségek és személyiségjellemzők tartozhatnak, mint a: kreativitás, testbeszéd, önbizalom, reális önismeret, kudarc- és frusztrációtűrés, stresszkezelés, kooperáció, együttműködés, a változásokhoz való alkalmazkodás – hívta fel a figyelmet Oláh Gabriella szakpszichológus. Hozzátette, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal átgondolja, mi motiválja, mi érdekli, milyen munkát tart értékesnek. Csapatban vagy inkább önállóan dolgozik hatékonyabban. Mennyire számít neki egy-egy szakmán belül az előrelépési lehetőség. A tapasztalat azt mutatja, a fiatal generációk olyan munkát szeretnének, amely jól fizet, nem szeretnének megélhetési gondokkal küszködni, s esetleg a munkaidő sem köti őket nagyon. Sok-sok tényező van, amit figyelembe vesznek szakmakeresésnél és munkahelyválasztásnál, ám egy 14 éves gyereknél még nem alakult ki a teljes önismeret, nem tudják annyira megragadni a szakmák lényegét, ezért is szoronganak, merre menjenek tovább nyolcadik után, milyen iskolát válasszanak.

– A döntések mindig szorongással társulnak, mert amikor több lehetőség közül kell választani, az mindig valamilyen lemondással, veszteséggel is jár, hiszen lesz olyan lehetőség vagy helyzet, amit nem jelölünk meg. Van, aki könnyebben viseli ennek a feszültségét, van, aki nehezebben. Például a perfekcionisták nagyon nehezen döntenek, mert ők a tökéletes döntést szeretnék meghozni, és emiatt minden alternatíva átgondolása rengeteg időt és energiát igényel számukra, illetve nagyon félnek attól, hogy hibáznak, vagyis rosszul döntenek.

Másrészről gyakran a pedagógusok, a szülők is azt hangsúlyozzák pályaválasztásnál: „Most dől el a jövőd. Életre szóló döntést kell hoznod, amit most választasz, az hatással lesz az egész életedre.” Ezzel nagyon nagy terhet és felelősséget tesznek a gyerekek vállára, ami ismételten szorongáshoz vezet – fejtette ki Oláh Gabriella.

Hallgassák meg a szülők és a pedagógusok véleményét

– Én azzal igyekszem „levenni a terhet” vagy „enyhíteni a nyomást” a hozzám forduló fiatalokon, hogy kiemelem: mindig van választási lehetőség, semmi nem dől el örökre egy szimpla iskolaválasztás során. Sok olyan lehetőség adódik majd, amit most még nem is látnak előre. S amikor már elindul valaki egy irányba, akkor keresheti az új utakat, sőt, szembe is jöhetnek vele a újabb lehetőségek. Ezekre nyitottnak kell lenniük és bátornak. Kicsit olyan ez napjainkban, mint az útvonaltervező programok klasszikus mondata az „újratervezés”. Ha elindulnak egy úton, és úgy látják, hogy az mégsem a sajátjuk, átléphetnek egy másikra. A lényeg, hogy merjenek elindulni egy irányba, amit a mostani tudásuk és ismereteik, tapasztalataik szerint a legjobbnak gondolnak. Az első iskolát a szülő is eszerint választotta ki számukra, a legjobbat akarta a gyermekének a rendelkezésére álló információk alapján. S hogy valóban az lesz-e a legjobb, ami mellett voksolnak? Az később derül csak ki – jegyezte meg a szakpszichológus. Oláh Gabriella szerint fontos, hogy a fiatalok meghallgassák a szülőket és a pedagógusaikat is ebben a kérdésben. S mivel folyamatosan változik a világ, ezért érdemes kikérni azoknak a diákoknak a véleményét is, akik pár évvel előttük járnak. Mindent összevetve, ha a pályaválasztás előtt álló diák jól ismeri önmagát, a saját képességeit, valamint az iskolák képzési kínálatát – nem foghat mellé.