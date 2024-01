A vármegyeszékhely roma nemzetiségi önkormányzata péntek délelőtt tartotta meg képviselő-testületi ülését Nyíregyházán. A részletekről Balogh Artúr, a nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatta lapunkat. Első napirendi pontként ő maga számolt be arról, mire is szeretnék fordítani a 2024-ben felhasználható forrásokat, így egy megemlékezés, valamint egy gyermeknapi program megszervezését tervezik. Ez utóbbi megrendezéséhez tavaly is hozzájárult a nyíregyházi önkormányzat, Balogh Artúr reméli, ez most sem lesz másképp.

– Dr. Kovács Ferenc polgármester korábban is sokat segített nekünk – emelte ki az elnök, aki szerint fontos a roma identitás hagyományainak ápolása.

A továbbiakban szó volt a tiszteletdíjak összegéről, a kiküldetési, illetve a parkolókártyák igénylésének menetéről is. Az eseményen megjelentek újra tárgyalták a polyákbokori és a kistelekiszőlői népkonyha helyzetét, a roma önkormányzat szeretne ezeken a településrészeken népkonyhát nyitni, de egyelőre nincs meg hozzá a megfelelő helyszín. Ezt követően a nyertes pályázatokról (köztük a költészet napi ünnepségről, az eszközbeszerzésről) is szót ejtettek a pénteki ülés résztvevői.