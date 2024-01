Örökre megváltozott a nyíregyházi Fabu család élete, amikor tavaly februárban rákot állapítottak meg a 33 éves apánál, Lászlónál. A férfi számos műtéten esett át, most pedig egy költséges, speciális kezelésre lenne szüksége. Sokan összefogtak, hogy segítsenek a családon – köztük van a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Gazdag Dániel is, aki egykor a Nyíregyháza Spartacusban játszott, és aki egy dedikált mezét ajánlotta fel.

Egy vizsgálattal kezdődött

A felesége elmondása szerint Fabu László mindig is életerős férfi volt, ám egy gerincsérvvizsgálaton kiderült, hogy a bal veséjének nyolcvan százalékát daganat töltötte ki. A szerveltávolító műtétet követően a szövettan nem lett egyértelmű, így Budapestre továbbították a leleteket, ahol megállapították: egy nagyon ritka szarkómáról van szó – írta közösségi oldalán tavaly októberben Fabuné Szalóki Brigitta, László felesége.

Hozzátette, hogy mire eljutottak egy specialistához, a rák sajnos áttétet képzett a koponyában, így a férje júniusban túlesett egy koponyaműtéten is, majd elkezdődött a borzasztóan kemény protokollú kemoterápia, ami jelenleg is tart. A felépüléséhez egy egyedi kezelésre lenne szükség.

– Az ember igyekszik minden követ megmozgatni, így találtunk rá egy kimondottan szarkómás megbetegedésekre kifejlesztett eljárásra: személyre szabott genetikai vizsgálatokkal, mutációs összevetéseket követően mesterséges intelligencia bevonásával egy vagy akár több specifikus terápiás protokollt tudnak felállítani. Azonban ennek hatalmas az anyagi vonzata, többmilliós tétel maga a vizsgálat, a további költségeket pedig még elképzelni sem tudjuk – folytatta posztjában a feleség, és hozzátette: szeretné mások segítségét kérni. Brigitta tudja, hogy ez csak az első lépcsőfok, de hisz benne, hogy a bajban összetartanak az emberek, a férje mellett pedig a végsőkig is kitart.

– A kisfiaink szavaival élve: apa a legerősebb és az is! Értünk mindent elvisel, bármilyen fájdalma is legyen – írta a közösségi oldalán.

A fiatal jótevő

A posztra reagálva nagyon sok felajánlás érkezett, tavaly novemberben pedig jótékonysági koncertet is tartottak, hogy támogathassák a családot, ezt követően pedig Gazdag Dániel is jelezte: szeretne segíteni. A válogatott focista 14 éves koráig a Szpari utánpótláscsapatánál nevelkedett, utána a Honvédba igazolt, jelenleg az amerikai Philadelphia Union játékosa. 2019-ben debütált a magyar felnőttválogatottban, azóta 23-szor lépett pályára a nemzeti csapatban. A tehetséges focista tavaly a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Pro Comitatu díját vehette át az Anglia ellen 2022-ben lőtt góljáért.

A fiatal labdarúgó azt a mezét ajánlotta fel, amit Bulgária ellen viselt tavaly november 16-án – ez egy rendkívül fontos mérkőzés volt neki és a csapatnak is, hiszen akkor vált biztossá, hogy Magyarország ott lehet az idei Európa-bajnokságon.

A mezre január 19-éig lehet licitálni a Facebookon, a befolyt összeget teljes egészében Fabu László gyógyulásának elősegítésére fordítják majd.

Segítenek, ahol tudnak

A fiatal játékos felajánlását követően korábbi csapata, a Nyíregyháza Spartacus is úgy határozott, hogy adománygyűjtési akciót indít.

– Amikor láttuk Dani posztját, megismertük a család történetét, és úgy döntöttünk, mi is segítünk: egy olyan mezt ajánlottunk fel, amit a csapat minden tagja aláírt, hogy ezzel segíthessünk – nyilatkozta lapunknak Dankó László, a csapat sajtófőnöke. Mint mondta, a Szpari számos jótékonysági akciót indított az elmúlt évek során. Többször vettek részt ételosztáson, s a Családok Átmeneti Otthonát is régóta támogatják.

– Rendszeresen küldünk az ott élőknek élelmiszereket, ruhát, tavaly karácsonykor pedig ajándékokkal kedveskedtek a családoknak a csapat tagjai – folytatta Dankó László, és hozzátette: a leukémiában korábban elhunyt játékosuk, Lázár Bence emlékére, a daganatos betegek támogatására létrehozott alapítványt is rendszeresen segítik.

– Minden évben részt veszünk az alapítvány rendezvényein, s támogatjuk azt a gálát is, amit immáron negyedik éve tart a szervezet Kecskeméten, s egy leukémiás szurkolónk gyógyulását is segítettük – mondta a sajtófőnök. Azt is megtudtuk, hogy a Szpari játékosai a bajba jutott állatokon is segítenek: sokszor vittek tápot az Állatbarát Alapítványnak, valamint adománygyűjtést is szerveztek a gazdátlan jószágok megsegítésére.