Tavaly december 11-én kezdődött meg a Nyíregyházi Egyetemen az őszi félév vizsgaidőszaka, mely során közel 4 ezer hallgató adhat, adhatott számot megszerzett tudásáról – tájékoztatta lapunkat Béres Tamás.

A felsőoktatási intézmény kommunikációs és marketingosztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy a vizsgaidőszak hamarosan véget ér, január 26-ig tart.

A 2023–24-es tanév tavaszi féléve a február 5-e és 16-a között tartó regisztrációs héttel indul majd, míg a szorgalmi időszak február 19-től kezdődik a Nyíregyházi Egyetemen, ahová egyre többen jelentkeznek.

Lapunk a vizsgaidőszak utolsó napjaiban személyesen tett látogatást a Nyíregyházi Egyetemen, ahol diákokkal beszélgettünk. Három olyan fiatallal is beszéltünk, akik már túlestek a vizsgáikon, de olyan hallgatóval is találkoztunk, akinek nem kellett számot adni tudásáról egyetlen tárgyból sem, mert a szorgalmi időszak végén elfogadta az oktatók által megajánlott jegyet.

A hétfői ottjártunkkor már igen „szellős” volt a Nyíregyházi Egyetem „B” épülete, szerencsére négy szociálpedagógia szakos hallgatóval azért sikerült találkoznunk.

„Vajszívű” tanárok

A vásárosnaményi Lukács Henrietta Boglárka pár perce kapott jelest a szociális professzió alapjai elnevezésű tantárgyból.

– Hat vizsgám volt, ezekből öt írásbeli, a mai pedig szóbeli. Elsőéves vagyok, maga a szak pedig három és fél éves. A vizsgaidőszak legnehezebb tárgya az Európai Unió társadalompolitikai rendszerei és a pszichológia tárgyak voltak. A tantárgyak nem egyszerűek, de a tanárok nagy többsége „vajszívű”, gondolok itt Fucskó Mónikára, Takács Tamarára vagy Nyilas Orsolyára, akik abszolút diákközpontúak az előadásokon, és a számonkéréseken is – mondta Lukács Henrietta Boglárka, aki hozzátette, a szak utolsó féléve a gyakorlatról szól majd, a hallgatók választhatnak, hol szeretnék ezt az időszakot eltölteni.

– Több alternatívából választhatunk, ezek közt van a gyermekvédelmi vagy a családsegítő központ, de bepillantást lehet nyerni a nevelőszülői hálózat életébe is, de a nyíregyházi óvodák és általános iskolák is lehetséges gyakorlati helyek közt szerepelnek – mondta Lukács Henrietta Boglárka.

A csoporttársaival készül

Vincze Marcell két barátjával beszélgetett a Nyíregyházi Egyetem kollégiumi épülete előtt.

A tiszabezdédi fiatalember programtervező informatikusnak tanul, négy vizsgát sikeresen abszolvált. Mint azt lapunknak elmondta, most elsőéves, a „papírforma” szerint 2026-ban veheti kézbe a diplomáját, a legnehezebb vizsgája pedig az analízis volt.

– Kollégista vagyok, bár a szobatársam nem a szaktársam, de tudok a csoporttársaimmal együtt készülni a vizsgákra. Nekem ez jobb, mintha egyedül tanulnék. Összejövünk, megbeszéljük a dolgokat, így könnyebb a dolgom – mondta Vincze Marcell, akiről a beszélgetés során kiderült, jelenleg ő Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának az elnöke.

Szegedi Sára viszonylag kényelmes helyzetben volt, neki ugyanis nem kellett vizsgáznia semmiből. No de miért is?

– Örülök, hogy minden kollokviumos tárgyamból sikerült megajánlott jegyet szereznem, így a vizsgaidőszakban több időm jut a repülésre. A jövő héten beülök egy szimulátorba is – mondta a repülőmérnöki szakon másodéves Szegedi Sára, aki elárulta, a hétvégéjéből is áldoz egy kis időt a „repülésre”, ugyanis kilátogat majd a nyíregyházi repülőtér szombati nyílt napjára is.

Kilenc tantárgy

Bálint Álmos másodéves nappali tagozatos hallgatója a Nyíregyházi Egyetemnek. Ebben a vizsgaidőszakban kilenc tantárgyból kellett megfelelnie: edzéselmélet, élettan, digitális alkalmazások (ebből megajánlott jegyet kapott), pedagógiai szociálpszichológia, közgazdaságtan, rekreáció és szabadidős sportok (ebből zárthelyit írtak), sportági elmélet és gyakorlat, atlétika, valamint a sportpszichológia alapjai (itt egy beadandót kellett elkészíteni).

Csoportvezető is egyben

– Hogy miként készülök fel a zárthelyikre, a vizsgákra? Órán igyekszem figyelni, jegyzetelek, de egy-egy számonkérés előtt otthon is átnézem a tananyagot – mondta Bálint Álmos, aki egy amolyan „csoportvezetői” feladatot is betölt, mert elmondása szerint ő tartja a kapcsolatot a diákok és a tanárok közt, legyen szó a vizsgák időpontjáról vagy magáról a tananyagról.