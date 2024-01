Január 15-én 14 órától első kézből lehet megtudni a szakemberektől a várható pályázatok részleteit. Azokat is várják, akik már hallották a kriptovaluta, Bitcoin, Ethereum, NFT kifejezést. De mit is jelent valójában? Hogyan működik? Legális? Ezekre a kérdésekre mind megadák a választ, betekintést kaphat minden érdeklődő a digitális valuták világába. Milyen lehetőségek rejlenek még a kriptovalutában? Lehet-e fenntartható, zöld alapú a technológia? Mikita László szakértő részletes bemutatást ad a legújabb innovációkról. Adószakértő segítségével az is kiderül, hogy hogyan lehet adózni a kriptojövedelmek után. Bemutatják Magyarország egyetlen Bitcoin ATM hálózatának üzemeltetőjét. Marianovich Félix, a CoinCharlie ügyvezetője sok éves tapasztalatát osztja meg a résztvevőkkel. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.