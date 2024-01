A baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Honvéd Kadét Program résztvevőit fogadta dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a Parlamentben. Az ikonikus épület megtekintésével felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a látogatók.

Fotó: Dr. Szabó Tünde közösségi oldala

A honvéd kadét közismereti képzés során a diákok – honvéd kadétok – honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem.