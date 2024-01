Az informatika térhódítása évtizedek alatt megváltoztatta a felnőttek és a gyerekek gondolkodásmódját is, kihatott és kihat most is a mindennapi életünkre. Most pedig már az életnek szinte nincs olyan területe, ahová a mesterséges intelligencia (MI) is be ne tette volna a lábát. Felhasználási területe rendkívül széles, hiszen a különböző cégekben, gyárakban, egészségügyben, marketing- vagy művészeti területen, médiában és a közép- vagy felsőoktatásban is előszeretettel használják a ChatGPT-t, a mesterségesintelligencia-alapú chatbotokat. Ennek ellenére még mindig egy viszonylag ismeretlen területről van szó, amivel még sokan csak ismerkednek, és ami folyamatosan, rohamléptékben fejlődik. Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a valódi előnyök és lehetőségek mellett komoly aggodalmak és tévhitek keringenek a mesterséges intelligenciáról. Mivel azonban egyre inkább életünk szerves részévé válik, ezért a gyerekeknek már egészen fiatal koruktól kezdve érdemes találkozniuk az AI, azaz a mesterséges intelligencia használatával.

Főfai Félix, a Logiscool Nyíregyháza intézményvezetője elmondta, hogy a 200 szülő bevonásával nemrégiben végzett reprezentatív kutatás tanulságos szempontokat tárt fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

Tananyag és módszertan

Főfai Félix

Fotó: KM

– A hálózatunk által megkérdezettek célcsoportját 35–55 éves szülők jelentették, egy vagy több 6–14 éves gyerekkel. A 200 válaszadó háromnegyede a 30–44 éves szülői korosztályból került ki, a női válaszok aránya kétharmados többséget hozott.

– Az online kutatás egyik része kérdéseket fogalmazott meg a gyerekek programozástanulásáról és az azzal összefüggő képességekről, míg a másik kérdéscsoport a szülők véleményét térképezte fel a MI-ről. Fontos visszajelzés volt, hogy a megkérdezettek 34%-a bizonytalanságot és félelmet fejez ki a mindennapi eszközökben található MI-elemekkel kapcsolatban.

– Ezért arra törekszünk, hogy a mesterséges intelligencia oktatásával az MI mindennapi technológiákban betöltött szerepét megismertessük a gyerekekkel és közvetve a szüleikkel – fejtette ki az intézményvezető, és megjegyezte: ezért is bővítik a tananyagot, és integrálják az oktatásába, már az általános iskolás korosztály számára is.

A gyerekeket képessé kell tenni a programozás és digitális készségfejlesztés mellett a felelősségteljes és kreatív együttműködésre, ami nemcsak a technológiai fejlődéshez igazodik, hanem biztonságos, tájékozott és innovatív gondolkodásmódot is kialakít a diákok körében.

Döntő lépés előre

– A digitális írástudás a sikeres jövő záloga, ám ahhoz, hogy digitális írástudó gyermekeket neveljünk, kiemelten fontos a szülők minél szélesebb körű tájékozottságának elérése, folyamatos edukálása is.

– A felmérésünkből az is kiderült, hogy a szülők többsége, 57,5%-a felismeri a mesterséges intelligencia jótékony szerepét az élet különböző területein. Ez összhangban van azzal a céllal, hogy az MI pozitív hatásait megismertessük, bemutassuk, amihez a tájékoztatás és népszerűsítés elengedhetetlen.

– A kérdőívet kitöltők csupán 16,5%-a tartja kiemelt fontosságúnak, hogy a 7–10 éves gyermekek megismerkedjenek a mesterséges intelligenciával, míg 53%-uk szerint ez csak átlagos fontosságú. Ezért szerintem támogatni kell a szülőket is, hogy tájékozódjanak, legyenek tisztában például azzal is, hogy a legnépszerűbb applikációk, online felületek is mesterségesintelligencia-alapon működnek – ajánlotta Főfai Félix, és hozzátette: a következő generációt fel kell készíteni egy olyan jövőre, amelyben az MI mindenütt jelen lesz.