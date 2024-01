A nyíregyházi repülőteret Papp Szilárd mutatta be. Kiemelte annak előnyét, hogy ide nem érkeznek nagy repülők, s az egész repülőteret egyedül a Tréner Kft. használja. Szólt arról is, hogy a betonpályára az időjárásnak minimális ráhatása van, tulajdonképpen amikor hó fedi, csupán akkor gátolja a repülést. S nagy előny az is, hogy van egy párhuzamos gurulóút, ami megkönnyíti a repülőgépek mozgását, vagyis a repülőtér földi infrastruktúrái is mind a képzést segítik elő. Utalt továbbá a földi telepítésű rádiónavigációs adókra, amik a műszeres képzést nagyban segítik: helyben meg tudják oldani az oktatást, nem kell átjárni szomszédos repülőtérre egy másik adóhoz. A felszállás után a növendékek azonnal meg tudják kezdeni az ezzel kapcsolatos feladatot. Kiemelte, hogy a feltételek olyanok, hogy éjszakai repülésre is van lehetőség a kiépített fényjelzéseknek köszönhetően.

– Összességében úgy foglalhatnám össze, hogy egy bázisunk van, de itt mindent meg tudunk oldani, s ez fontos szempont mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak – tette hozzá Papp Szilárd.

A köszöntő gondolatok elhangzása és a repülőtér bemutatása után arról kérdeztük meg Choma Katát, mi a célja a Tréner Kft.-nek ezekkel a nyílt napokkal.

– Az érdeklődők szeretnék személyesen látni, illetve megismerni mindazokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek hozzásegítik őket ahhoz a nagy álmukhoz, hogy pilóták legyenek. Ezért mindig nagy az érdeklődés ezeken a nyílt napokon. Részt vehetnek próbafoglalkozásokon, kipróbálhatják a szimulátorokat, megtekinthetik azokat a repülőgépeket, amiket a képzés során használunk. Szeretnénk egy teljes képet mutatni arról, milyen itt a mindennapok a gyakorlati képzés során. Most a harmadik nyílt napot rendezzük meg,és most van a legtöbb érdeklődő, eddig száznál többen regisztráltak. Jöttek fiatalok külföldről, Romániából és Lengyelországból is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyílt napokra ellátogató fiatalok közül egyre többen lesznek nálunk hallgatók.

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon a tréningkoordinátor hogy áll a repüléshez?

– Nagyon szeretek repülni, de igyekszem mindig csak utasként felülni a repülőre – mondta befejezésül Choma Kata.

Károlyi Mihály Pápáról érkezett egyedül személygépkocsival. Kora hajnalban indult el, s a nyílt nap programjainak megtekintése után indul is haza:

– Nagyon érdekel a pilóták világa. Megpróbálkoztam a katonai pilóták közé bekerülni, de nem sikerült, még egyszer már nem próbálom meg, de a polgári gépeket vezető pilóták közé jó lenne tartozni, talán jobban is el lehetne helyezkedni. Most engem a „wizzaires” képzés érdekel, mert az rövidebb ideig tart, s talán anyagilag sem annyira megterhelő – mondta el érdeklődésünkre a 21 esztendős fiatalember. – A neten sok repülős dologra rákeresek, így feljött a nyílt napnak is a felhívása, így szereztem tudomást róla. Sokat repültem már vitorlázógéppel, utasszállító géppel is, számomra a szabadság érzetét jelenti a repülés. Nem félek a magasban, szerintem biztonságos a repülés, az autóban ülve jobban félek, sokkal veszélyesebb a közúti közlekedés. Remélem, ma sok új információt kapok a képzésekről, a követelményekről.

Az érdeklődők között sok leány is volt, Varga Zsófia Budapestről utazott Nyíregyházára a repülőtéri nyílt napra.

– Nagyon érdekel a repülés, kíváncsi voltam arra, milyen itt a képzés, milyenek a lehetőségek. Olyan sokat még nem repültem, de bízom benne, ha Nyíregyházára kerülök, lesz rá lehetőségem. Igazából még magam sem tudom, hogy melyik jellegű képzésre kellene jelentkeznem, bízom benne, ma hallok itt olyan információkat, hogy könnyebben dönthessek. Most vagyok először Nyíregyházán, de itt a repülőtéren is, az eddig elhangzottak megnyerték a tetszésemet.