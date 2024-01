Uniós és hazai pályázatoknak köszönhetően megújultak Ófehértó közterei, játszóterei, amelyek immár modern, esztétikus és elsősorban biztonságos környezetet biztosítanak a mozgásra és pihenésre vágyóknak. A projekt részeként elkerítették a Szabadság utcai játszóteret és a Táncsics Mihály úti sporttelepet, padokat, korszerű játékokat és fitnesz gépeket helyeztek ki, illemhelyet és kerékpártárolót alakítottak ki. Megújult a település főtere is, ahová a mai kor igényeinek megfelelően okospadok is kerültek. A rekreációs zöldterületre padokat, egy kültéri fedett helyiséget, szabadtéri kondigépeket, kerékpártárolókat helyeztek ki és ivóvízvételi lehetőséget is biztosítottak. A beruházások helyszínein az önkormányzat fákat ültetett, napelemes kandelábereket, hulladékgyűjtőket helyezett ki, a közbiztonság érdekében pedig a település több helyszínén kamerarendszert is kiépítettek.