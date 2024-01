Régóta borzolja a kedélyeket a fiatalkorúak energiaital-fogyasztása, riasztó, hogy már a 8–10 évesek is frissítőként kortyolgatják.

Tavaly ősszel a Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) megkongatta a vészharangot, szakmai állásfoglalásában kijelentette: a gyerekek étrendjében nincs helye az energiaitaloknak, a magas koffeintartalomra, a rászokás veszélyeire, a szív- és érrendszert károsító lehetséges hatásokra hívták fel a figyelmet. Mégis, mintha mi sem történt volna, a diákok továbbra is jóízűen iszogatják az anyagcserét, az ébrenlétet fokozó folyadékot. Ha megkérdezzük őket, miért, ezerféle választ adnak. „Kell egy kis pörgés, hogy koncentrálni tudjak az órán.” „Nekem ízlik, nem mindegy, hogy üdítőt iszom, vagy ezt?” „Sportolás előtt egy pár korty nem árthat. „Azt hiszem, rászoktam.”

Megterhelheti a szervezetet

– A gyerekek körében rohamosan elterjedt, szinte divattá váltak az energiaitalok, és úgy tűnik, csak nagyon nehezen lehet ezt megállítani. Azt szokták mondani, hogy a tiltás nem megoldás, ám minden korlátozásnak visszatartó ereje van – indította a témát dr. Ujhelyi János gyermekorvos, sportorvos, aki szerint nem lenne ördögtől való a 18-as karika feltüntetése az italokon. Sokan egyáltalán nincsenek tisztában a kockázatokkal, a fémdobozokban rejlő koffein mennyiségével. Tudni kell, hogy mindenkinek eltérően reagál a szervezete a stimulánsra. A doktor szerint ideje a felnőtteknek felkapniuk a fejüket gyerekeik egészségromboló szokásaira.

– Legtöbbet a szülők tehetnek értük, de a felvilágosításban mindenkinek van szerepe és felelőssége. Részt vettem egy, a gyermekorvosok körében végzett országos felmérésben nemrégiben, melynek eredményeiből kiderült, a 8–10 éves korosztály 30-40 százaléka ivott már energiaitalt, egy jelentős részük rendszeresen fogyasztja is. A kamaszoknál ez a szám 60 százalék feletti. Az életmódbeli rossz szokásokkal, a kevés mozgással, egészségtelen táplálkozással sokan már gyerekkorban megágyaznak krónikus betegségeiknek.

– S itt vannak ezek az italok, melyeknek „nagyivói” ma még nem tudhatják, milyen hatással lesz rájuk később. Tudományosan is alátámasztott, hogy a koffein pörgeti az anyagcserét, fokozza az emésztést. Egy doboznyi energiaital felér 3 kávéval. Egy 10 éves gyermeknek nem engedjük meg, hogy kávézzon, akkor miért hagyjuk, hogy energiaitalt igyon? Az általa előidézett pörgés, izgalom megterheli a szervezetet. Normál állapotban egy gyerek nyugalmi pulzusa 70–80 szívverés közötti, ennél tartósan magasabb, száz feletti pulzusszám a szív kimerüléséhez vezethet. A mértéktelen energiaital-fogyasztás következtében felléphet hányinger, fejfájás, idegesség, alvás­zavar. Számos olyan esetet is hallunk, amikor nyáron a nagy melegben víz helyett is ezt isszák, s mert erősen vízhajtó hatású italról van szó, ezért folyadékhiányos állapotok, rosszullétek léphetnek fel túlzott fogyasztásuk miatt – sorolta a lehetséges problémákat dr. Ujhelyi János, s újra kiemelte, gyermekorvosi szemmel a 12 éven aluliaknak „tiltólistás” a termék.

Ahogyan az iskolai büfék kínálatában sem szerepelhetnek az energiaitalok, hozzá kell tenni, nem is ott veszik meg a gyerekek. Sorosinszki Katalin dietetikus szerint is több tájékoztatásra lenne szükség, iskolai órákon lehetne beszélni a veszélyekről, a mértékletességről, s a koffeinről sincs túl sok ismeretük a fiataloknak.

Mennyiségek és adagok

– Egy átlagos 250 ml-es doboz koffeintartalma 64 mg, de vannak olyan változatok, melyek 100 mg-ot is tartalmazhatnak, és másfél literes kiszerelésben is kaphatóak, ezek koffeintartalma elérheti akár az 1200 mg-ot is. Összehasonlításképpen, egy csésze átlagos kávé koffeintartalma 40-90 mg, míg egy csésze tea, illetve egy pohár kóla 20-40 mg koffeint tartalmaz. A koffeinérzékenység egyénileg igen eltérő lehet, ezért az energiaitaloknál könnyű a megengedett mennyiséget túllépni. Fel kell tennünk a kérdést azoknak a fiataloknak, akik gyakran isszák vagy sokat fogyasztanak belőlük, hogy miért van szükségük ennyi koffeinre? Talán rendszeresen éjszakába nyúlóan interneteznek? Másnap pedig fáradtak? Ha a napirendjük kiegyensúlyozott, akkor másnap kipihenten ébrednek, és nincs szükségük italokra az éberséghez. Érdemes boncolgatni az okokat, mert könnyen hozzá lehet szokni az ital ízéhez, s később akár ­fizikai tünetekben jelentkezhet a hiánya. Meg kell említenem a magas cukortartalmat is, ami növeli az elhízás esélyét, a legújabb tanulmányok pedig egyes mentális zavarok (szorongás) okaként is megemlítik. Tehát kizárólag az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás biztosítja a mindennapokhoz szükséges fittséget, energiát – mondta Sorosinszki Katalin, aki szerint: nem a gyerekeknek készülnek ezek az italok.

Korhatárhoz kötnék a megvásárolhatóságát

Tavaly ősszel Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese gyermekvédelmi javaslatot nyújtott, amely betiltaná az energiaitalok vásárlását a kiskorúak számára. Az indoklásban az szerepelt, hogy az elmúlt időszakban több haláleset is történt, vélhetően az energiaitalok fogyasztása miatt. A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) azt szeretné elérni, hogy a kiskorúak ne tudjanak korlátlanul energiaitalt vásárolni, ezek a termékek a jövőben kizárólag a nemzeti dohányboltokban legyenek kaphatók, ahová a törvény értelmében 18 év alattiak nem mehetnek be – volt olvasható a Mandiner cikkében.

A gyártók a korhatárra reagáltak, szerintük a 18 év helyett a 14 év elegendő lenne a figyelemfelhívásra.