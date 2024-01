Az óév utolsó napjaiban erőteljesen hajrázott a turizmus, így az előzetes várakozásokhoz képest is magasabb szinten alakult a szálláshelyek forgalma: karácsonykor 21 százalékkal, és szilveszterkor is 20 százalékkal múlták felül az előző év végi vendégéjszaka-számokat a szálláshelyek – tette közzé a Magyar Turisztikai Ügynökség. Arra is kitértek, az adataik szerint az utolsó pillanatokban is többen – főként külföldiek – döntöttek úgy, hogy Magyarországon köszöntik az újévet. A karácsonyozók elsődleges célpontja a főváros volt, míg vidéken a Balaton, a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, valamint Bük-Sárvár volt a leglátogatottabb. Az ötödik legkeresettebb úti cél karácsonykor Szeged és térsége, míg az óévbúcsúztatásnál Tokaj és Nyíregyháza volt – olvasható az ügynökség közleményében.