Bereg egyik legszebb és a hagyományokat hűen ápoló kisközségében, Tákoson tartották meg az elmúlt esztendő decemberében az évet záró ünnepélyes ülésüket vármegyénk falu- és tanyagondnokai. A vármegye minden részéből érkeztek a kis településre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Falugondnoki Egyesület tagjai.

Ismerkedés a tájházzal

A nyolcvan falu- és tanyagondnok először megtekintette a világhírű kazettás református templomot, majd ellátogattak a beregi keresztszemes tájházba is. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Filep Sándor, Tákos polgármestere, Siket Sándor, a település jegyzője, valamint a község református lelkésze és a képviselő-testület. Házigazdaként Filep Sándor polgármestere köszöntötte a vendégeket, s a találkozó nyitányaként pár szóban bemutatta a települést. Bereczki Lajos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falu- és Tanyagondnok Egyesület elnöke beszámolt a 2023-as év igencsak pörgős munkájáról, kiemelve az újonnan elhelyezkedő falu- és tanyagondnokok alapképzését, illetve a szükséges kreditpontok megszerzésének fontosságát. Sajnos, az elmúlt esztendőben két falu- és tanyagondnok munkatársuk is elhunyt, róluk is megemlékeztek a résztvevők.

Fokozódtak az izgalmak

A 2023-as évben elvégzett munka értékelése után jutalmakat adtak át a legjobban dolgozóknak. Az elismerések átadását követően beregi ételeket és italokat kóstolhattak meg a jelenlévők.

Vacsora után kötetlen beszélgetés várt a résztvevőkre, majd az izgalmakat fokozta a tombolasorsolás, amit a jelenlévők nagy örömmel fogadtak.

A jutalmazottak

Az Év falu- és tanyagondnoka: Takács Bertalan (Szabolcsbáka), Varga Miklós (Tákos)

„Emberekért” díjban részesült: Tákos község, Virág János (Lövőpetri), Tóth Sándorné (Lónya), Zsóder Gábor (Ilk)

Elnöki elismerésben részesült: Nagy Zoltán (Kömörő), Gönczi Lajos (Tivadar), Szoboszlai Miklós (Nyírtét), Molnár Károly (Nyírlövő)