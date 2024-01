Nyíregyháza. Közeledik a magyar kultúra napja: Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt, ennek tiszteletére ezen a napon gálaműsorok, ünnepi programok mutatják be a hazai kultúra jeles képviselőit s alkotásait. Január 23-án, kedden 17 órától a KÉSZ nyíregyházi csoportja is megteszi ezt: rendezvényén Tarczy Gyula konferanszié, főszerkesztő Üzenet az égbe, magyar versből szívbe című előadóestjét láthatják az érdeklődők a Vasutas Művelődési Házban.